【イタリアン リゾート ペルティカ】平日は夜もランチ料金で楽しめる！ドリンクバー付き、お替わり自由のメニューも！《7月17日まで》　

ニラックスが展開する「イタリアン リゾート ペルティカ」は、2026年6月25日から7月17日までの平日限定で、ディナータイムも「ランチタイムのセット価格」で利用できるキャンペーンを実施しています。

3種のセットが対象

キャンペーン期間中、選べるメイン料理にサラダやフォカッチャ、スープ、ドリンクバーなどが付いた3種類のセットメニューが、平日限定でディナータイムもランチ料金で利用できます。

セットメニューの内容と価格は、それぞれ以下のとおりです。

・Aセット：選べるメイン料理1品、サラダ、フォカッチャ、スープ（お替わり自由）、インペリアルドリンクバー

価格は通常1759円〜が、キャンペーン期間は1649円〜。

・Bセット：選べるメイン料理1品、サラダ（お替わり自由）、フォカッチャ（お替わり自由）、スープ（お替わり自由）、2種のフォカッチャディップ、インペリアルドリンクバー

価格は通常2089円〜が、キャンペーン期間は1979円〜。

・Cセット：選べるメイン料理1品、デリBOX、サラダ（お替わり自由）、フォカッチャ（お替わり自由）、スープ（お替わり自由）、2種のフォカッチャディップ、インペリアルドリンクバー

価格は通常2309円〜が、キャンペーン期間は2199円〜。

選べるメイン料理の選択内容によって価格が変わります。

実施店舗は、小平／鶴川／大泉学園／三鷹新川／さいたま新都心／戸田公園／港北ニュータウンの7店舗です。

50種類以上のメイン料理から選べる

メイン料理のうち、特にオススメなのは自社工場で毎日仕込む生パスタ。なかでも、「擦りたてフレッシュバジルのジェノベーゼ」は、自分でバジルを擦ってソースを作る、体験型メニューです。バジルの擦りながらその豊かな香りを感じられて、香り高いジェノベーゼソースを最高の状態で堪能できます。

また、海鮮を贅沢に使った「ずわい蟹と海老の擦りたてフレッシュバジルのジェノベーゼ」や夏野菜を詰め込んだ「モッツァレラチーズとトマトの菜園風」など、暑い夏にピッタリのひんやりメニューも登場しています。

すべてのセットに付く「窯焼きフォカッチャ」は、摂氏500度の高温釜で焼き上げ、外はカリッと、中はふっくらと仕上がっています。オリーブオイルやメイン料理のソースと一緒に、香ばしいフォカッチャを楽しめます。

約12メートルの「インペリアルドリンクバー」も、すべてのセットに付いてきます。

本格コーヒーからエスプレッソアレンジラテ、12種類の茶葉、さらにさまざまなフレーバーのシロップで作るソーダやフルーツジュースなど、約48種類のドリンクがラインアップ。自由に楽しめます。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部