「これは遊びなんだ」彼のスマホを覗くと【ありえない裏切り】が発覚。激怒した主人公は、ある決断を...！？
読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介！大好きだった彼が、最近どこか冷たい……。違和感を覚えた主人公は、ついに彼のスマホを覗いてしまいます。そこで目にしたのは、想像をはるかに超える裏切りの証拠でした――
違和感の始まりと深まる疑念
大好きな彼と付き合って一年が経とうとしていた頃、彼の様子が少しずつ変わり始めたのです。以前は優しく寄り添ってくれていたのに、最近はどこかうわの空で、私を避けているように思えてなりません。
そんな彼に不信感を抱いた私は、彼が寝静まった後、こっそり部屋を探ることにしました。しかし、隅々まで見ても怪しいものは見つかりません。それでも胸のざわつきは消えず、ついに禁断の行為――彼のスマホに手を伸ばしてしまいました。
パスコードを入力し、メッセージアプリを開いても、女性とのやり取りは見当たらず。「考えすぎだったのかもしれない」そう自分を責めかけた、その時でした。
諦めきれなかった私は、彼がお風呂に入っている隙に、今度はメールアプリを確認しました。すると、普段使っていないはずの古いアドレスに、大量の通知が届いているのを見つけたのです。
送信元を見た瞬間、私は目を疑いました。それは、マッチングアプリの「マッチング成立」を知らせる通知でした。
震える手でメールを開くと、そこには別の名前で登録した彼が、何人もの女性と甘い言葉を交わしているやり取りが並んでいました。優しかった彼の知らない一面を突きつけられ、頭が真っ白になります。
信じていた世界が音を立てて崩れていくなか、私はただ、脱衣所から聞こえるシャワーの音を呆然と聞いていました。
決定的瞬間と張り詰めた空気
スマホのなかに残されていたのは、紛れもない裏切りの証拠でした。彼はマッチングアプリで「彼女はいない」と嘘をつき、複数の女性と関係を築こうとしていたのです。
私はその画面を自分のスマホで撮影し、証拠として残しました。怒りと悲しみが入り混じり、涙が溢れそうになるのを必死にこらえます。
やがてシャワーの音が止み、彼が何事もなかったかのように部屋へ戻ってきました。「どうしたの？」いつもと変わらない優しい声が、今の私にはひどく残酷に響きます。
私はスマホを握りしめたまま、彼の顔を見ることができませんでした。
「最近、なにか隠してることない？」震える声で問いかけると、彼は一瞬だけ驚いた表情を見せましたが、すぐに笑ってこう言いました。「なに言ってるの。あるわけないじゃん」
その言葉を聞いた瞬間、心のなかでなにかが音を立てて崩れました。
私は黙って、先ほど撮影した画面を彼に突きつけました。言い逃れのできない証拠を前に、彼の顔からみるみる血の気が引いていきます。
重い沈黙が流れるなか、彼が次になにを口にするのか――私は冷え切った心で、その瞬間を待っていました。これが、2人の終わりの始まりになると、どこかで確信していたのです。
彼が口にした、まさかの言い訳とは…！？
原案：Ray WEB編集部
ライター Ray WEB編集部