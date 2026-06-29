「これは遊びなんだ」彼のスマホを覗くと【ありえない裏切り】が発覚。激怒した主人公は、ある決断を...！？

読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介！大好きだった彼が、最近どこか冷たい……。違和感を覚えた主人公は、ついに彼のスマホを覗いてしまいます。そこで目にしたのは、想像をはるかに超える裏切りの証拠でした――

大好きな彼と付き合って一年が経とうとしていた頃、彼の様子が少しずつ変わり始めたのです。以前は優しく寄り添ってくれていたのに、最近はどこかうわの空で、私を避けているように思えてなりません。

そんな彼に不信感を抱いた私は、彼が寝静まった後、こっそり部屋を探ることにしました。しかし、隅々まで見ても怪しいものは見つかりません。それでも胸のざわつきは消えず、ついに禁断の行為――彼のスマホに手を伸ばしてしまいました。

パスコードを入力し、メッセージアプリを開いても、女性とのやり取りは見当たらず。「考えすぎだったのかもしれない」そう自分を責めかけた、その時でした。

諦めきれなかった私は、彼がお風呂に入っている隙に、今度はメールアプリを確認しました。すると、普段使っていないはずの古いアドレスに、大量の通知が届いているのを見つけたのです。

送信元を見た瞬間、私は目を疑いました。それは、マッチングアプリの「マッチング成立」を知らせる通知でした。

震える手でメールを開くと、そこには別の名前で登録した彼が、何人もの女性と甘い言葉を交わしているやり取りが並んでいました。優しかった彼の知らない一面を突きつけられ、頭が真っ白になります。

信じていた世界が音を立てて崩れていくなか、私はただ、脱衣所から聞こえるシャワーの音を呆然と聞いていました。