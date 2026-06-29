日本代表は２９日正午（日本時間３０日午前２時）からの決勝トーナメント１回戦でブラジルと対戦する。２７日に米テネシー州ナッシュビル近郊で行われた練習後、上田綺世（２７）＝フェイエノールト＝は「王国」からのゴールへ意欲をみなぎらせた。また、１次リーグＦ組最終戦（同２６日）のスウェーデン戦で出場機会がなかった佐野海舟（２５）＝マインツ＝は万全を強調した。

１次リーグで２試合連続フル出場した後のスウェーデン戦で出場機会がなく、ブラジル戦に向けて事実上の“温存”となった佐野は「しっかりリフレッシュできている。自分ができる準備をして試合に向かいたい」と万全をアピールした。

中盤の要として、無尽蔵のスタミナで広大な範囲をカバーし、ボールを奪取する。自陣の右サイドでは、相手のエース・ビニシウスの対応も求められる。「そこだけじゃないが、キーになってくる。しっかり近場の選手とつながりながら、最終的に全員でつながってやれれば」。強力な個を、組織力で上回る展開をイメージした。

延長戦を含めた１２０分の戦いも見据えている。「簡単な試合にはならない。我慢強くどんな展開になってもやり続けて、相手の隙をついていきたい」と意気込んだ。