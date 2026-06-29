北中米Ｗ杯１次リーグのオランダ戦（１４日＝日本時間１５日、米国・ダラス）で鮮烈ゴールを決めるなど活躍が続く日本代表ＭＦ中村敬斗（２５＝スタッド・ランス）に、イングランド・プレミアリーグの名門マンチェスター・ユナイテッド移籍が浮上してきた。

フランス２部から今夏にステップアップを狙う中村は、祭典で世界トップレベルの実力を存分にアピール。欧州各国のクラブから注目の的になっている。

すでにオランダ１部フェイエノールトからの関心が取りざたされているが、世界屈指のスター軍団も動き出したようだ。

ナイジェリアメディア「ＡＹスポーツ」は「中村敬斗がマンチェスターＵに移籍するかもしれないというウワサが広がっている…これが実現すれば、日本人アタッカーとしては史上最大級の移籍になるかもしれない」と報じた。

マンチェスターＵは昨季途中から就任したマイケル・キャリック監督が正式に監督へ就任し、来季に向けて大幅な戦力の刷新を図っている。その中で、Ｗ杯で強烈な世界を驚かせている中村に白羽の矢が立った模様だ。

ただ同メディアは「ナカムラはオールド・トラフォードで活躍できるか、それともこの移籍は時期尚早か？」とも指摘。世界で最も人気を獲得しているビッグクラブだけに、一気のステップアップでその重圧に耐えられるか懸念もあると指摘した。

以前にＭＦ香川真司（現Ｃ大阪）が所属していた縁もある超名門だけに、今後の動向に注目が集まる。