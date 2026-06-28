【競馬】西部日刊スポーツ杯（6月28日／小倉競馬場・3歳以上・2勝クラス・ダート1700メートル）

【映像】「可愛い顔して差す」白毛馬が大外から“ぶっこ抜き”

G1・3勝の名牝ソダシを半姉に持つ白毛馬のカルパ（牡5、栗東・須貝、父モーリス）の特別戦勝利にファンが大きく沸いた。

祖母シラユキヒメから広がる白毛一族であるカルパは、これまでのキャリア24戦で2勝。3勝目に向けて約2カ月ぶりの一戦となった今回、直近8走すべてダート1400メートル戦だったところから距離延長となるダート1700メートル戦に出走した。

田山旺佑騎手が騎乗したカルパは9番枠から五分のスタートを切ると、中団のポジションをキープ。4コーナーから直線にかけて大外に進路を取ると力強い伸び脚を見せ、最後はゴール前で内の2頭を差し切って場内の観客を沸かせた。

8番人気の伏兵ながら待望の3勝目を手にしたカルパに、ネット上では「めっちゃ嬉しい！！」「最後めっちゃ声出たw」「かっこよすぎるってぇぇ」など、多くのファンが歓喜。また、ゴール前で前を完璧にとらえた見事な勝ち方には、「大外からぶっこ抜き！」「白い身体もあって綺麗な差し決着」「田山騎手と相性がめっちゃ良い」「可愛い顔して差しちゃうのかっこいい」「絶対に全頭抜き切るという闘志が見えて良かった！」などと感嘆の声が上がった。

（ABEMA『ABEMA de グリーンチャンネル』）