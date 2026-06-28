「知らないと損をする」人間関係のトラブルを防ぐ他人の妬みサイン7選

カウンセラーで作家のRyotaが、YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」にて「【注意点】この発言が妬まれている証拠7選／あなたに差を感じて下げたくなる時の会話がこれ！」を公開した。動画では、人間関係において他人から妬まれているサインとなる7つの発言と、その裏にある心理的背景について解説している。



Ryotaはまず、妬みとは「あなたと自分の差を感じて、その差を埋めたいと思う時に出るネガティブな言動」であると定義する。その上で、妬んでいる人が発しやすい言葉として「ラクしていいな」「運がいいだけでしょ？」などを列挙した。これらの言葉は、相手の陰の努力や過程を認めず、結果だけを見て自身の劣等感を慰めようとする心理から生じると説明している。



さらに、「後になって失敗するよ？」という発言は、自分が踏み出せなかった行動を相手が実践して成功した際、自分との差がさらに開くことを恐れて相手の足を引っ張ろうとする心理の表れだと指摘。また、「何、自慢しているの？」という言葉については、心理学の「投影」という概念を用いて解説した。これは、自分がコンプレックスに感じている事柄について相手が単なる雑談として話した際、自身の不満を相手に映し出して「自慢された」と受け取ってしまう現象であるという。



動画の終盤では、こうした妬みを向けてくる人物への対処法を紹介。相手の劣等感を刺激するような話題を避けることや、1対1ではなく複数人を交えて会うなどの具体的な解決策を提示した。他人のネガティブな発言の裏にある心理メカニズムを理解し、適切に距離を取ることが、自分自身を守り人間関係のストレスを軽減する有効な手段であると結論付けている。