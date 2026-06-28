火を使わずレンジで完成！ご飯が進みすぎる最強の「ピリ辛えのき」
料理YouTubeチャンネル「しらっちのウマ痩せレシピ」が、「ピリ辛えのき」と題した動画を公開しました。火を一切使わず、電子レンジだけで手軽に作れる、えのきの旨味とピリ辛ダレが相性抜群の一品を紹介しています。
動画の冒頭で「これがえのきの1番美味しい食べ方」と自信をのぞかせるしらっちさん。調理工程は驚くほどシンプルです。えのきに酒とみりんを加え、電子レンジで加熱。その後、醤油、コチュジャン、ごま、鶏ガラ、ごま油、鷹の爪を加えてしっかりと混ぜ合わせるだけで、食欲をそそる特製ピリ辛ダレが完成します。
大葉を敷いたお皿にたっぷりとえのきを盛り付け、仕上げに温玉ときざみネギをトッピングして完成。とろりとした温玉を箸で崩し、えのきにたっぷりと絡める様子は視覚的にもたまりません。実食したしらっちさんは「飛ぶぞこれ」「うんま！最強です」と大絶賛し、箸が止まらない様子を見せました。
レンジだけでサッと作れる「ピリ辛えのき」は、あと一品欲しい時の副菜や、お酒のおつまみにもぴったりです。ぜひご自宅でこの最強の味わいを体験してみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］
・えのき 1袋
・酒 大さじ1
・みりん 大さじ1
・醤油 大さじ1
・コチュジャン 大さじ1
・ごま 大さじ1
・鶏ガラ 小さじ1
・ごま油 小さじ1
・鷹の爪 ひとつまみ
・大葉 1枚
・温玉 1つ
・きざみネギ 適量
［作り方］
1. 耐熱ボウルにえのきを入れ、酒、みりんを回しかける。
2. ふんわりとラップをし、600Wの電子レンジで3～4分加熱する。
3. 加熱したえのきに、醤油、コチュジャン、ごま、鶏ガラ、ごま油、鷹の爪を加える。
4. トングを使って、調味料がえのき全体に馴染むようしっかりと混ぜ合わせる。
5. 皿に大葉を敷き、えのきを盛り付けて残ったタレを上からかける。
6. 中央に温玉を乗せ、きざみネギを適量散らして完成。
動画の冒頭で「これがえのきの1番美味しい食べ方」と自信をのぞかせるしらっちさん。調理工程は驚くほどシンプルです。えのきに酒とみりんを加え、電子レンジで加熱。その後、醤油、コチュジャン、ごま、鶏ガラ、ごま油、鷹の爪を加えてしっかりと混ぜ合わせるだけで、食欲をそそる特製ピリ辛ダレが完成します。
大葉を敷いたお皿にたっぷりとえのきを盛り付け、仕上げに温玉ときざみネギをトッピングして完成。とろりとした温玉を箸で崩し、えのきにたっぷりと絡める様子は視覚的にもたまりません。実食したしらっちさんは「飛ぶぞこれ」「うんま！最強です」と大絶賛し、箸が止まらない様子を見せました。
レンジだけでサッと作れる「ピリ辛えのき」は、あと一品欲しい時の副菜や、お酒のおつまみにもぴったりです。ぜひご自宅でこの最強の味わいを体験してみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］
・えのき 1袋
・酒 大さじ1
・みりん 大さじ1
・醤油 大さじ1
・コチュジャン 大さじ1
・ごま 大さじ1
・鶏ガラ 小さじ1
・ごま油 小さじ1
・鷹の爪 ひとつまみ
・大葉 1枚
・温玉 1つ
・きざみネギ 適量
［作り方］
1. 耐熱ボウルにえのきを入れ、酒、みりんを回しかける。
2. ふんわりとラップをし、600Wの電子レンジで3～4分加熱する。
3. 加熱したえのきに、醤油、コチュジャン、ごま、鶏ガラ、ごま油、鷹の爪を加える。
4. トングを使って、調味料がえのき全体に馴染むようしっかりと混ぜ合わせる。
5. 皿に大葉を敷き、えのきを盛り付けて残ったタレを上からかける。
6. 中央に温玉を乗せ、きざみネギを適量散らして完成。
YouTubeの動画内容
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