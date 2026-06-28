交際していた女性に暴行を加え、重傷を負わせた傷害の疑いで書類送検された村上虹郎さん（29）がきょう、自身のSNSで謝罪のコメントを発表しました。

この事件は、俳優の村上虹郎さん（29）がおととし3月から5月にかけて、東京・渋谷区の自宅で、当時交際していた女性に対し、4回にわたって髪の毛をつかんで頭を窓に打ち付けるなどの暴行を加え、全治1か月以上の重傷を負わせた傷害の疑いで書類送検されたものです。

この事件を受けてきょう、村上さんは自身のインスタグラムのアカウントでコメントを発表しました。

村上さんは「この度は、関係者及び、ファンの皆様に多大なるご心配、ご迷惑をおかけし、大変申し訳ございません」と謝罪したうえで、「私は、自分を大切にしてくださる皆様の為にも、近い将来、自身の言葉で当時のことをお話しさせていただければと思っております」とコメントしています。

捜査関係者によりますと、村上さんは当時、女性と同居していて、警視庁の任意の調べに対し、「けがさせたことは間違いない」と話しているということです。今年に入って女性から相談があり、警視庁が捜査していました。

所属事務所はJNNの取材に対し、「現在報道されているように、かつて交際していた女性との間にトラブルがあったようです。現在も事実確認をしているところですが、女性の問題行動を止めた際の言動が過剰になってしまったとのことです」と経緯を説明しています。

所属事務所のHPによりますと、村上さんは1997年に東京で生まれ、現在29歳で、NHK連続テレビ小説「カムカムエヴリバディ」や「今際の国のアリス」など多くの話題作に出演し、これまでに日本アカデミー賞優秀助演男優賞を受賞しています。