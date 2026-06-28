フリーアナウンサーの小林麻耶（46）が26日、自身のX（旧ツイッター）を更新。自身や夫への誹謗（ひぼう）中傷を繰り返す人物が「夫の異父兄」だと明かした。

19日、自身のXで「現在、警察に二通の告訴状を提出、受理済みです。素敵なお店、素敵な交流などを投稿すると、夫や私に関する虚偽情報をDM、コメント、電話などをする人物がいます」と明かし「完全な嘘なので騙されないでくださいね どうぞよろしくお願いいたします」と呼びかけていた小林。

この日は、誹謗中傷を繰り返してくる人物のアカウントを明記し「夫、國光吟の兄です。正確には夫の異父兄です」と公表。「約8年、我慢して、告訴しなかった理由は、夫の異父兄だからです」とつづった。

続けて「変わってくれたらいいなと 嫌がらせをされても 週刊誌や芸能事務所イベント会社等に虚偽を言われても 後輩仲間を名乗る捨て垢から脅されても 寛大な心で見守ってきたのですが 我慢の限界でした」と怒りをあらわにし「夫の兄という存在だからこそ、週刊誌の記者の方も、YouTuberの方々も、虚偽を伝えられても騙されたのだと思います」と記した。

小林は整体師の國光吟氏と18年7月に結婚し、小林は同年8月に芸能界を引退。19年6月には芸能事務所「生島企画室」に所属し、芸能活動を再開したが、20年11月にTBSの情報番組「グッとラック！」を突然降板し、所属事務所とも契約終了となっていた。

その後、21年に離婚するも、22年に國光氏と再婚。同年5月に「國光真耶」に改名していたが、25年11月に「小林麻耶」に戻すと発表した。