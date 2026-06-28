【PR】YouTubeチャンネル「DIYEveryDay・DIYチャンネル」が、「切れない刈払機の刃が復活‼️いつでも新品級‼️チップソー目立機ニシガキ刃研ぎ名人チップソーで軽快な草刈り」を公開した。動画では、出演者のタスクが刈払機のチップソーの切れ味を復活させる目立機の実力を検証し、長く使うことの重要性を発信している。



タスクは、ニシガキ工業の「刃研ぎ名人チップソー」を使用し、使い古して丸みを帯びたチップソーの目立て（刃研ぎ）を実演。機器に刃をセットし、レバー操作で送りながらグラインダーを当てるだけのシンプルな操作で、刃先が均一に研がれていく過程を公開した。タスクは「角がしっかり立ってピシッとした」と、新品級に仕上がった刃先の鋭さに太鼓判を押した。



その後、実際に研ぎ終わった刃で草刈りを行うと、「軽い！サラサラと草が切れていく」とその切れ味を絶賛。切れ味が復活することで、作業効率の向上だけでなく、体への負担やバッテリー・燃料の消耗を抑えられるメリットがあると話す。



さらにチップソーの素材である超硬チップ（タングステン）が高騰しており、今後も製品の値上がりが予想される背景に言及。切れなくなったからといってすぐに捨てるのではなく、目立てをして最後まで使い切ることの経済的メリットを強調した。



コスト削減にとどまらず、快適な草刈り環境を維持するための賢い選択として、目立機を活用するという新たな視点を提示する内容となっている。



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