RAISE A SUILEN LIVE 2026「Boot IGNITION」兵庫公演開催！
2026年6月26日(金)、神戸国際会館こくさいホールにて、RAISE A SUILEN LIVE 2026「Boot IGNITION」兵庫公演(主催：株式会社ブシロードミュージック)が開催された。
本公演のチケットは、18日(木)に開催された東京公演に続いて全席SOLD OUT。東京公演の熱気冷めやらぬまま、兵庫公演も高い注目の中で幕を開けた。
公演では、東京公演でライブ初披露された最新Single「WHAT AN EXPLOSION」収録の表題曲と「RUNAWAY STAR」、2nd Album「SAVAGE」収録の「DANCING DARING」を含む全17曲を披露。またFear, and Loathing in Las Vegas提供楽曲第2弾の「Drown Out the Noise and Push Through the Trash」や新旧のアッパーチューンを交えながらオーディエンスを魅了し、満員の観客で埋まった本公演は終始高い熱量のまま幕を下ろした。
今後の活動として、「Boot IGNITION」は8月14日(金)・15日(土)の香港公演へと続くほか、10月12日(月・祝)にはBanG Dream! 13th☆LIVE DAY3 : RAISE A SUILENの開催に加えて、今秋にはNew Singleのリリースも控えている。
RAISE A SUILEN LIVE 2026「Boot IGNITION」兵庫公演
2026年6月26日(金) 開場18:00／開演19:00
会場：神戸国際会館こくさいホール
出演：RAISE A SUILEN(Raychell、小原莉子、夏芽、倉知玲鳳、紡木吏佐）
＜セットリスト＞
M1. CORUSCATE -DNA-
M2. Bad Kids All Bet
M3. Domination to world
M4. DEAD HEAT BEAT
M5. DANCING DARING
M6. RUNAWAY STAR
M7. Takin’ my Heart
M8. Embrace of light
M9. mind of Prominence
M10. Drown Out the Noise and Push Through the Trash
M11. WHAT AN EXPLOSION
M12. 灼熱 Bonfire!
M13. V.I.P MONSTER
M14. !NVADE SHOW!
M15. EXPOSE ‘Burn out!!!’
ReBoot 1. UNSTOPPABLE
ReBoot 2. HELL! or HELL?
セトリプレイリスト公開中
各音楽配信サービスにて、本公演のライブセットリストをプレイリストにて配信中。
ライブの余韻をそのままに、配信でも楽曲をお楽しみください。
https://bmu.lnk.to/ras_2026_hyogopr
●ライブ情報
RAISE A SUILEN LIVE 2026「Boot IGNITION」香港公演
8月14日(金)・15日(土)開催
チケット一般発売中
会場：AsiaWorld-Expo, Hall 10
チケット一般発売(先着) 受付URL
・KKTIX
https://asiaworld-expo.kktix.cc/events/raiseasuilen-2026-hk
・攜程
https://sdp.ctrip.com/?oDrYpKK0F4D
・Trip.com
https://hk.trip.com/travel-guide/trip-events/155101147
詳細はこちら
https://bang-dream.com/ras_2026_hongkong/
●ライブ情報
BanG Dream! 13th☆LIVE
DAY1 : Poppin’Party
2026年10月10日(土) 開場16:30／開演18:00(予定)
DAY2 : 夢限大みゅーたいぷ
2026年10月11日(日) 開場16:30／開演18:00(予定)
DAY3 : RAISE A SUILEN
2026年10月12日(月・祝) 開場16:30／開演18:00(予定)
会場：東京ガーデンシアター
出演：DAY1：Poppin’Party、DAY2：夢限大みゅーたいぷ、DAY3：RAISE A SUILEN
チケット
・3DAYS通しチケット：23,100円(税込)
・プレミアムシート(特製グッズ付き)：23,100円(税込)
・一般指定席(特製グッズ付き)：16,500円(税込)
・一般指定席：11,000円(税込)
下記3タイトルの初回生産分に封入の最速先行抽選申込券で、各バンドの公演にご応募いただけます。
3DAYS通しチケットはいずれの申込券でもご応募いただけます。
最速先行抽選申込券 封入タイトル
・4月29日(水)リリース Poppin’Party 22nd Single「どきどきデエト」
・5月13日(水)リリース 夢限大みゅーたいぷ 4th Single「超惑星Xへの旅」
・6月10日(水)リリース RAISE A SUILEN 15th Single「WHAT AN EXPLOSION」
3DAYS通しチケット
・受付期間：2026年5月3日(日) 21:00 〜 7月13日(月) 23:59
※座席は一般指定席となります。各公演のチケット特典グッズは付属いたしません。
※Poppin’Party 22nd Single「どきどきデエト」・夢限大みゅーたいぷ 4th Single「超惑星Xへの旅」・RAISE A SUILEN 15th Single「WHAT AN EXPLOSION」いずれかの初回生産分に封入の申込券でご応募いただけます。
各公演チケット
DAY1 : Poppin’Party
受付期間：2026年5月3日(日) 21:00 〜 7月13日(月) 23:59
※Poppin’Party 22nd Single「どきどきデエト」初回生産分に封入の申込券でご応募いただけます。
DAY2 : 夢限大みゅーたいぷ
受付期間：2026年5月13日(水) 10:00 〜 7月13日(月) 23:59
※夢限大みゅーたいぷ 4th Single「超惑星Xへの旅」初回生産分に封入の申込券でご応募いただけます。
DAY3 : RAISE A SUILEN
受付期間：2026年6月10日(水) 10:00 〜 7月13日(月) 23:59
※RAISE A SUILEN 15th Single「WHAT AN EXPLOSION」初回生産分に封入の申込券でご応募いただけます。
公演詳細はこちら
https://bang-dream.com/13th-live/
Roselia「Lehre der Rose」 - Roselia 10th Anniversary Best Album「Lehre der Rose」リリース記念ライブ
2026年8月29日(土)・30日(日)
会場：有明アリーナ
チケット最速先行抽選
受付期間：2026年4月29日(水・祝) 10:00 〜 5月31日(日) 23:59
※申込券はRoselia 19th Single「Fear Nothing」の初回生産分に封入
公演詳細はこちら
https://bang-dream.com/events/lehre-der-rose/
●リリース情報
Poppin’Party×Roselia 合同ライブ「DREAMS GO ON」Blu-ray
詳細は後日発表予定
Poppin’Party 23rd Single
リリース決定
詳細は後日発表予定
Roselia 10th Anniversary Best Album
『Lehre der Rose』
2026年8月26日発売
【数量限定生産特装盤】
価格：￥33,000（税込）
【Blu-ray付生産限定盤】
価格：￥9,900（税込）
【通常盤】
価格：￥2,750（税込）
商品詳細はこちら
https://bang-dream.com/discographies/4181/
関連リンク
「BanG Dream!（バンドリ！）」公式サイト
https://bang-dream.com
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
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カンバッジ,
声優