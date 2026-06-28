「Sanrio Games」初のスマホ向けタイトル「Sanrio Kawaii Me Live!」リリース決定 “ポムポムビート”などサンリオの楽曲でリズムゲームを楽しめる
サンリオは、自社ゲームブランド「Sanrio Games」の新作として、ダンス＆リズムゲーム「Sanrio Kawaii Me Live!（サンリオカワイイミライブ！）」を2027年にリリースすることを発表した。
【画像】サンリオキャラたちを自分好みに着せ替え！プレイ画面
本作の情報は、きょう28日に「サンリオフェス2026 in みなとみらい」の中で行われている「2026年サンリオキャラクター大賞」結果発表ステージにて初公開。「Sanrio Games」初のスマートフォン向けタイトルとして、国内外でのリリースを予定している。
本作は、お気に入りのサンリオキャラクターと一緒に、サンリオキャラクターにまつわる楽曲などでリズムゲームが楽しめる、スマートフォン向けのタイトル。キャラクターの衣装やステージをコーディネートし、サンリオキャラクターと一緒に、自分だけの“超KAWAII”ステージで盛り上がることができる。2027年に国内外でのリリースが決定している。
簡単な操作でキャラクターの“超KAWAII”ダンスを堪能しながら手軽に遊べる「パフォーマンスモード」と、難関楽曲に挑める本格派の「テクニカルモード」という2つのゲームモードを用意。プレイスタイルに合わせて、好きな方を選べる。
2027年のリリースに先駆けて、収録楽曲の一部を公開。昨年11月に惜しまれつつも幕を下ろしたサンリオピューロランドの人気パレード「Miracle Gift Parade」の楽曲「KAWAII FESTIVAL」のゲームRemixバージョンや、アーティストとしてメジャーデビューを果たしたクロミの人気曲「Greedy Greedy」、YouTubeおよびTikTokで計2800万回再生を達成したヒット曲「プリンとマフィンのポムポムビート☆」などの人気曲を収録している。
リリースに先立ち、「Sanrio Kawaii Me Live!」を先行体験できるクローズドベータテストを日本国内限定で開催する。クローズドベータテストとは、限られた一部の人が参加し、まだ完成していないリリース前のゲームを試す特別な機会のこと。
このテストの参加者からの感想や意見をもとに「Sanrio Kawaii Me Live!」がさらに魅力的なタイトルとなるよう調整を行っていく。参加希望者は、募集期間内に「Sanrio Kawaii Me Live!」公式サイト内の参加者募集ページより申し込み可能。期間内に応募した人の中から抽選で決定する。
■収録曲一覧（一部）
1.KAWAII FESTIVAL（ゲームRemix）
2.Welcome to this World of Dream （ゲームRemix）
3.まんまるらいと（ゲームRemix）
4.Greedy Greedy
5.プリンとマフィンのポムポムビート☆
6.めろめろ▼（ハート）マイメロディ
7.ろまんてぃっくバナナパルフェ
（C）2026 SANRIO CO., LTD. 著作 株式会社サンリオ
【画像】サンリオキャラたちを自分好みに着せ替え！プレイ画面
本作の情報は、きょう28日に「サンリオフェス2026 in みなとみらい」の中で行われている「2026年サンリオキャラクター大賞」結果発表ステージにて初公開。「Sanrio Games」初のスマートフォン向けタイトルとして、国内外でのリリースを予定している。
簡単な操作でキャラクターの“超KAWAII”ダンスを堪能しながら手軽に遊べる「パフォーマンスモード」と、難関楽曲に挑める本格派の「テクニカルモード」という2つのゲームモードを用意。プレイスタイルに合わせて、好きな方を選べる。
2027年のリリースに先駆けて、収録楽曲の一部を公開。昨年11月に惜しまれつつも幕を下ろしたサンリオピューロランドの人気パレード「Miracle Gift Parade」の楽曲「KAWAII FESTIVAL」のゲームRemixバージョンや、アーティストとしてメジャーデビューを果たしたクロミの人気曲「Greedy Greedy」、YouTubeおよびTikTokで計2800万回再生を達成したヒット曲「プリンとマフィンのポムポムビート☆」などの人気曲を収録している。
リリースに先立ち、「Sanrio Kawaii Me Live!」を先行体験できるクローズドベータテストを日本国内限定で開催する。クローズドベータテストとは、限られた一部の人が参加し、まだ完成していないリリース前のゲームを試す特別な機会のこと。
このテストの参加者からの感想や意見をもとに「Sanrio Kawaii Me Live!」がさらに魅力的なタイトルとなるよう調整を行っていく。参加希望者は、募集期間内に「Sanrio Kawaii Me Live!」公式サイト内の参加者募集ページより申し込み可能。期間内に応募した人の中から抽選で決定する。
■収録曲一覧（一部）
1.KAWAII FESTIVAL（ゲームRemix）
2.Welcome to this World of Dream （ゲームRemix）
3.まんまるらいと（ゲームRemix）
4.Greedy Greedy
5.プリンとマフィンのポムポムビート☆
6.めろめろ▼（ハート）マイメロディ
7.ろまんてぃっくバナナパルフェ
（C）2026 SANRIO CO., LTD. 著作 株式会社サンリオ