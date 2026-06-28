SiM、TVアニメ『BLACK TORCH』OPテーマ「FREEZE ME UP」ノンクレジット映像を公開！

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2026年7月4日（土）からの放送が迫るTVアニメ『BLACK TORCH』。初回放送に先駆け、ノンクレジットオープニング映像が公開された。

SiMが担当する、TVアニメ『BLACK TORCH』OPテーマ「FREEZE ME UP」。それぞれの想いを胸に戦いに身を投じる弐郎、羅睺をはじめとした《黒の灯火（ブラックトーチ）》のメンバーの姿に加え、天鬼・咬牙を筆頭に物ノ怪の面々も次々と登場するほか、本作の見どころの一つである迫力のバトルシーンも贅沢に凝縮された、熱くスタイリッシュな映像となっている。

●作品情報

TVアニメ『BLACK TORCH』

2026年7月4日（土）よりTOKYO MXほか各局にて放送開始！

TOKYO MX：7月4日（土）から 毎週土曜22:00-22:30

サンテレビ：7月4日（土）から 毎週土曜22:30-23:00

テレビ愛知：7月4日（土）から 毎週土曜25:55-26:25

RKB毎日放送：7月4日（土）から 毎週土曜26:30-27:00

北海道テレビ放送：7月4日（土）から 毎週土曜26:35-27:05

BS11：7月4日（土）から 毎週土曜22:30-23:00

※放送時間は変更になる場合がございます。

配信情報

2026年7月4日（土）よりABEMA、dアニメストア、U-NEXT、アニメタイムズにて地上波同時配信！

各配信プラットフォームでも順次配信！

見放題配信：

2026年7月4日（土）より毎週土曜日22:00〜配信開始

ABEMA、dアニメストア、U-NEXT、アニメタイムズ

2026年7月9日（木）より毎週木曜日22:00〜順次配信開始

DMM TV、FOD、Hulu、J:COM STREAM 見放題、milplus見放題パックプライム、Prime Video、TELASA、アニメ放題、ディズニープラス スター、バンダイチャンネル

2026年11月5日（木）より全話一挙配信開始

Netflix

都度課金配信：

2026年7月9日（木）より毎週木曜日22:00〜順次配信開始

FOD、HAPPY!動画、J:COM STREAM、milplus、music.jp、Prime Video、TELASA、YouTube（レンタル）、ニコニコチャンネル、バンダイチャンネル、ビデオマーケット、ムービーフルPlus

見逃し無料配信：

2026年7月9日（木）より毎週木曜日22:00〜順次配信開始

ABEMA、ニコニコ生放送

※配信開始日時・配信期間は配信プラットフォームによって異なる場合がございます。

詳しくは取扱いの配信プラットフォームにてご確認ください。

＜INTRODUCTION＞

忍者の末裔として祖父に育てられ、動物と話す能力を持つ高校生・我妻弐郎は、ある日、森の中で傷つき倒れる黒猫・羅睺と出会う。

一見ただの黒猫に見えた羅睺だったが…。

その正体は、かつて「黒き凶星」と呼ばれた伝説の物ノ怪だった！？

そんな羅睺の強大な力を利用しようと忍び寄る物ノ怪の影……。

そして、物ノ怪の監視と排除を行う国の秘密組織「公儀隠密局」の介入。

羅睺の力を巡った様々な思惑が渦巻く中で弐郎と羅睺が示す「覚悟」とは――！？

物ノ怪と少年の出会いから始まる「忍」バトル、ここに開幕――！！！

【CAST】

我妻弐郎：鈴木崚汰

羅睺：上田燿司

鬼子母神一華：千本木彩花

司場涼介：諏訪部順一

天鬼：森川智之

咬牙：岡本信彦

我妻寿正：辻 親八

久澄陶子：甲斐田裕子

時枝蛮十郎：大塚芳忠

【STAFF】

原作：タカキツヨシ（集英社刊）

監督：馬引 圭

キャラクターデザイン：鈴木 豪

シリーズ構成・脚本：市川十億衛門

サブキャラクターデザイン：中村ユミ、鈴木政彦、木下真梨子

デザインワークス：菊池隼也

美術監督：高橋佐知、今泉聖子

色彩設計：のぼりはるこ

CG ディレクター：内藤博高

撮影監督：山本 聖

編集：吉武将人

音響監督：高寺たけし

音響効果：山谷尚人

音楽：やまだ豊

アニメーション制作：100studio

OPテーマ：SiM 「FREEZE ME UP」

EDテーマ：I Don’t Like Mondays. 「Groooovy」

(C)タカキツヨシ／集英社・BLACK TORCH製作委員会

関連リンク

TVアニメ『BLACK TORCH』公式サイト

https://blacktorch-anime.com/