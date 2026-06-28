連載：40代現役アスリートの矜持

越川優インタビュー（後編）

◆越川優・前編＞＞元日本代表のエースはなぜ「モンゴル」を選んだのか

◆越川優・中編＞＞コートで弱音連発「なんでユニフォームを着ているんだ？」

2022年春に現役を引退してから3年。2025-26シーズンをモンゴル・プレミアリーグで、選手兼コーチとして過ごした越川優。シーズンを終えた今、自身のコーチングにもたらした学びは大きかったと声を弾ませた。

「モンゴルはバレーボールに関して、まだまだ発展途上の国。ですが、日本の中高生たちに教えるのとは違い、一部に学生がいたとはいえ、プロが相手でしたから。

そもそものレベルが高くないぶん、実践的な練習を踏まえて個々の技術を引き上げながらチームを作っていく過程や、バレーボールのシステムに選手をあてはめていく作業は、日本で経験したこととはまるで異なったので、とても勉強になりました」



越川優がモンゴルという異国の地で学んだことは？ photo by Yu Koshikawa



プロ意識のギャップに面食らった部分もある。けれども、チームに所属した学生たちのなかには「プロになってやるんだ」という気概を持った選手もいた。越川は懐かしむように振り返る。

「アンダー17のモンゴル代表の選手がふたりいて、彼らは意欲にあふれていましたし、シーズンを通してどんどん成長していく様子が見られました。

また、リベロは現地の大学3年生の選手で、前年度はどのチームにも所属できなかったそうですが、僕が加入した2025-26シーズンから初めてリーグに参加することになりました。その彼とはずっと、対人パスも一緒にやっていましたね。

シーズン途中に『日本人リベロを加えようか』という話も出てきたのです。ですが、資金の関係で断念したので、彼にリベロとしてがんばってもらうしかなかった。もう、付きっきりで指導していましたね。

その彼がリーグのオールスターに選ばれ、最終的には代表候補に入ったと聞きました。数カ月でしたが、そういった成果を見せてくれた時に僕自身はやりがいを覚えましたし、楽しかったな、と。充実していたと思えます」

【常にレベルアップしていきたい】

現役引退の記者会見で、越川が口にしていたのは「育成の分野に力を注いでいきたい」という考えだった。

実際に神奈川ではU15やU12世代の指導に携わり、そしてモンゴルでプロチームのコーチを経験した。将来的には「クラブを作りたい」という思いを抱いているが、現時点では指導にウェイトを置いている。

「いずれはクラブチームを持てたらいいなと思っています。ですが、日本のバレーボール界全体を見ると、部活動の地域展開や大同生命SVリーグもU18世代のチーム発足と大きく動いている段階なので、その様子を見ながら構想を練っていきたい。

同時に、自分は指導者として成長していかなければなりません。やはり指導者がアップデートしなければ、結局はそこに携わる選手たちが最も影響を受けるわけですからね。クラブを作るにしても、指導者として常にレベルアップしていきたいと一番に考えています」

モンゴルから帰国したあと、現在は拠点を地元の石川県に置き、外部コーチとして富山県の高岡龍谷高校の指導に携わっている。その言葉どおり、自身も指導者として成長できている実感を覚えているそうだ。

「以前に中学生を指導していた時よりも、情報を得るようになりました。そもそも自分から情報を得ようとしない限りは、取り込むことができていませんでした。今はその時間を作れていますし、SVリーグや海外リーグの指導者たちの動きを見て、積極的に自分に取り込めるものはないか、そう考えながら過ごしています。

地元に戻り、北陸地方のバレーボール関係者の方々と関わる機会が増えているので、自分が還元できることも今後増えてくるのかなと想像しています。なので、これからは今までできなかったことをやっていきたいです」

指導の現場に限らず、それこそモンゴルでまさかの選手に復帰したように、自身が予想もしていなかったことがこの先の人生でもやってくるかもしれない。それでも、すべてが越川優にとってはチャレンジそのものである。

（了／文中敬称略）



【profile】

越川優（こしかわ・ゆう）

1984年6月30日生まれ、石川県出身。189cm。ポジションはアウトサイドヒッター。元日本代表。2003年に岡谷工業高からサントリーサンバーズに入団。高い得点能力と破壊力抜群のジャンプサーブを武器に、長年にわたり日本代表のエースとして活躍した。2008年の北京オリンピック出場やイタリア・セリエAでのプレーを経て、2022年に一度現役を引退。しかし2025年、モンゴル・プレミアリーグのアルタイ・バルスでプレーイングコーチとして電撃復帰を果たし、チームを準優勝に導く。今後もさらなる高みを目指し続けるレジェンドアタッカー。