サッカー日本代表は26日、ワールドカップ北中米大会のグループステージ第3戦でスウェーデンと対戦。1-1で引き分け、勝ち点1を獲得し、グループ2位で決勝トーナメント進出を決めた。

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元日本代表で、現在はサッカー解説者として活躍する城彰二氏は、この試合をどう見たのか。話を聞いた。



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スウェーデン戦は相手に合わせすぎて引き分けに

――スウェーデン戦は1-1のドローに終わりました。

城彰二さん（以下、城） 日本は、確実にグループリーグを突破するというミッションがあったなか、疲れもあったせいか、ちょっと相手に合わせ過ぎたかなという印象ですね。

スウェーデンは3-4-3で、ロングボールを蹴って前線の3枚をサポートするやり方だったけど、日本はそれが嫌なわけで、対応が難しくなっていた。

動きもちょっと鈍く、セカンドボールを拾っても珍しく繋がずに蹴っていた。相手DFの裏にスペースが空いていたからだと思うけど、それにしてももう少し繋いで、日本の時間を作った方がリズムをつかめたと思います。

――後半11分に前田（大然）選手のゴールで試合が動きました。

城 あの崩しはすばらしかった。堂安（律）からのボールを上田（綺世）がフリックして堂安に戻して、前田に出す流れは、非常に完成度が高かった。

パスの精度も人の動きも良くて、うまくハマれば簡単に点が取れてしまう。しかも中央突破だからね。改めて日本はこんな形で点が取れるんだという驚きと強さを感じました。

「エランガにもう少し厳しくいかないと…」なぜ6分後に失点したのか？

――しかし、その6分後に失点してしまいました。

城 あのシーン、上田とか他の選手がもっと前に来いよみたいなジェスチャーをしていたんです。でも、ディフェンスラインは1点を取った後、下がって引いてしまった。

ペナルティエリア内にディフェンスラインが入り込んでいたので、もう少し押し上げるような形を取らないといけないんです。ちょっとの隙を突いて、あそこから決めてくるのがW杯の選手なので、（アンソニー・）エランガにもう少し厳しくいかないといけなかったですね。

――後半30分には長友（佑都）選手が出場しました。

城 あの時間帯で、長友を入れる必要はなかったと思うけど、森保（一）さんは試合の流れが停滞していたので、チームに活を入れたかったんじゃないかな。

あと、オランダが3-1でチュニジアに勝っているのは知っていたと思うんですよ。得失点差を考えると、ここから1位抜けができない。

長友を入れた時から勝ち点1を取って2位通過を確実に狙いに行き、ブラジル戦に向けて切り替えていくという意図があったと思います。

「パスミスが多かった」「コンディションが良くない」と指摘した選手は？

――最後は、スウェーデンに押されて苦しい展開でした。

城 選手が交代したり、疲れてくるとどうしてもパフォーマンスが落ちてくる。ひとりひとりは頑張っているけど、レギュラークラスと控えとの間にはまだ差がありますね。最後は、みんな、割り切って守っていたと思います。

ただ、プレーを見ていると、選手のコンディションが気になります。鎌田（大地）はオランダ戦からあまり良くなくて、彼本来のパフォーマンスを出せていない。彼は相手を圧倒できる展開力と技術を持っているので、もっと目立っていいんですよ。

でも、スウェーデン戦はパスミスが多かったし、ゴールシーンのところも前田が前に行くのに鎌田が反応せずに歩いていた。そういうところを見ると今大会はコンディションがあまり良くないのかなって思います。

堂安も粘り強い守備で持ち味は発揮していますが、スウェーデン戦は前にいたのでもう少し攻撃の部分で貢献してほしかったなと思います。

――堂安はオランダ戦、チュニジア戦は守備に忙殺されていましたが、スウェーデン戦はシャドーでのポジションでした。

城 相手の左サイドが脅威になることが多いので、どうしても堂安のところで止めないといけなくなる。そのために守備の時間が多いんですけど、彼自身は攻撃的に行きたいだろうし、スウェーデン戦は気持ちも入っていたと思う。

前田へのアシストを決めたし、その崩しのシーンは見事だったけど、シュートは2本のみ。これからっていう時に交代させられて、ベンチに戻って来た時、めちゃくちゃ怒っていた。

「監督に対してじゃない」と言っていましたが、失点の場面でうまくポジションを取れなかったという悔しさもあって、相当フラストレーションが溜まっているんじゃないかな。

グループステージ3試合で目立った3人の選手

――グループリーグは2位通過になりました。この3試合の戦いを見て、日本代表の評価については、どう見ていますか。

城 ストレートラインで決勝トーナメントに行けたので、改めて日本の強さを感じました。個別の試合でいえばオランダに対しても怯まず、先制されて、引き離されても動じなかった。

冷静に状況を見ながら、どんな展開でいけばいいのかをよく考えて追いついたので、ほんとうに強いなと思います。とにかく、どんな相手にも堂々とプレーしているのが見ていて気持ちいいですよ。

――この3試合で目立った選手は誰になりますか。

城 （鈴木）彩艶、佐野（海舟）、そして田中碧ですね。彩艶はアジアカップでは散々だったけど、パルマでプレーして成長したなと思います。明らかに存在感が増しているし、スウェーデン戦では彩艶がいなかったらヤバかった（苦笑）。

後半アディクションタイムにイサクがヘディングしたシュートは、ほぼゴールラインを割っていたんじゃないですか。そこに反応してセーブするのってすごいですよ。今までの日本のGKとは次元が違う。今じゃ安心して見ていられるし、このW杯で世界屈指のGKになったんじゃないかな。

海舟は、オランダ戦、チュニジア戦ともに守備で貢献し、チュニジア戦では上田のヘディングシュートのアシストもした。彼のプレーは本当に洗練されていて、ビッグクラブが放っておかないと思う。

田中はチュニジア戦とスウェーデン戦のプレーが非常に良かった。セカンドボールを懸命に拾い、中盤でボールを奪うシーンでも負けていなかった。

「十分に勝機はある」個の能力が高いブラジルの“意外な欠点”

――決勝トーナメント1回戦はブラジルとの対戦になりました。

城 グループリーグを見ていると、ブラジルはチームの完成度としてはまだそれほど高くはない。でも、ヴィニシウス・ジュニオールに代表されるように、個の能力が高い。まずは、そこを抑えていくのは前提だけど、ブラジルは意外と中盤が穴だと思うんです。

中盤でうまくボールを回していくことでリズムを作るんですけど、そこに日本がしっかりプレスをかけることができれば、ミスを誘発することができる。今のブラジルは各ポジションにスター選手がいるわけではないので、中盤を潰していけば十分に勝機はあると思います。

――昨年の親善試合で勝ったのは参考になりますか。

城 ブラジルの攻め方とか個の能力は、若干参考にはなるけど、決勝トーナメント1回戦で本気で来るブラジルは、親善試合とは迫力が違う。

ドイツ大会（2006年）でグループリーグ3戦目に対戦した時、玉田（圭司）のゴールで先制した後、ブラジルが本気になったじゃないですか。そのぐらいの出力で来ると思うので、彼らのスイッチを止めるには、やはり中盤の攻防で勝つことが重要になってくる。

「今、すごくいいので…」ブラジル戦のキーマンは？

――キーマンはボランチのふたりですか。

城 そうですね。佐野はスウェーデン戦を休んだので当然、出てくるでしょうし、個人的には今、田中碧がすごくいいので、鎌田をシャドーに置いて、田中と佐野のダブルボランチでもいいんじゃないかと思います。

でも、たぶん左のシャドーに前田を置くんじゃないかな。あのプレスは相手にとって脅威ですよ。相手も前田が追ってくると慌てるし、それを続けることでミスが出てくる。疲れ知らずなので、どんどん行く。ゴールも決めたし、気持ちよくプレーできると思うので、前田、田中、佐野には期待したいです。

――スコア予想は、どうなりますか。

城 4-3とか、3-2の打ち合いにはならないでしょう。たぶん、1点差の勝負、1-0とかじゃないかなと思います。アトランタ五輪の時のような試合のイメージですね。

――30年前、城さん自身が奇跡を起こしたような試合ですね。

城 勝つためには良い守備から。日本は攻撃力があるので、いい守備ができれば、30年前と同じアメリカで、アトランタ五輪の再現を実現することは十分可能だと思います。

（佐藤 俊,城 彰二）