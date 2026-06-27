メジャー30球場中11スタジアムで柵越えのはずが…

【MLB】フィリーズ 2ー1 メッツ（日本時間27日・ニューヨーク）

メッツのフアン・ソト外野手が放った本塁打性の当たりが、見事な美技によって幻となった。26日（日本時間27日）の本拠地・フィリーズ戦で、中堅後方へ伸びた大飛球をデレク・ヒル外野手がフェンス際でキャッチした。MLB公式が衝撃のプレー映像を公開すると、ファンからは「窃盗の報告を」などと驚愕の声が殺到している。

衝撃のプレーは初回無死一塁の場面で起きた。ザック・ウィーラー投手が3球目に投じた96.3マイル（約155キロ）の速球をソトが強振。中堅後方へ伸びた打球に対し、中堅手のヒルがフェンス際でジャンプ一番、見事にホームランキャッチを見せた。救われたウィーラーは満面の笑みを浮かべ、マウンド上で喜びを隠さなかった。

MLB公式のデータサイト「ベースボール・サバント」によると、この打球は飛距離397フィート（約121メートル）で、メジャー全30球場のうち11球場で本塁打になる当たりだった。大谷翔平投手を超えるメジャー史上最高額の15年総額7億6500万ドル（約1237億円）の契約を結んだソトの先制弾を防いだこの好守が響き、アンディ・グリーン新監督の初陣となったメッツは1-2で敗北した。

MLB公式のサラ・ラングス記者が反応するなど、ソトが“被害者”となったヒルの美技に驚愕のコメントが相次いだ。「窃盗の報告をしてもいいですか？」「ソトの本塁打を強奪してくれていい1日になった！」「今年最高のホームランキャッチ」「メッツは今シーズンずっと呪われている」「Wow!」「メッツファンになったらずっと悲惨な気持ちになる」「Hill躍動しすぎ神」「これは凄い。メッツは弱り目に祟り目だな……」といった声が寄せられた。（Full-Count編集部）