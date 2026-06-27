毎日立つキッチンだからこそ、少しでも手間暇を省ける道具選びにはこだわりたいもの。「手放せないキッチン神アイテム」4つを、元祖節約主婦として知られる、便利アイテムに詳しい若松美穂さん（50代）が紹介します。どれも省スペースで使えて、家事を劇的にラクにしてくれる実力派ばかりです。

1：無印良品の平ザルは省スペース＆水きりしやすい

「収納スペースをとらないザルがいい！」というワガママをかなえてくれたのが、無印良品の「ステンレス平ザル（2サイズ展開）」です。底が浅いので食洗機にもポンと収まり、お手入れも一瞬で完了。使わないときには立てて収納できる、キッチンの救世主です。

【写真】食洗機OK！無印良品の平ザル

こちらを使い始めて感じたのは、数人分の麺類などでなければ、大きなボウル型である必要はないこと。1人分の麺や、枝豆1袋分、少しの野菜、豆腐の水きりなどなら、むしろ平らな方が使いやすいと感じています。

麺類や野菜の水きりなど、本来のザルとしての用途はもちろん、わが家では「ちょい置き用水きり」としても大活躍。小さな水筒を伏せて乾かしたり、もともとある水きりからはみ出た食器を伏せて乾かすときにも役立っています。

水きりカゴを置くスペースがないご家庭でもとり入れやすいサイズ感だと思います。

・ステンレス平ザル Mサイズ（約直径19.5×高さ3cm） ￥1490（無印良品、以下同）

・ステンレス平ザル Lサイズ（約直径22.5×高さ3.5cm） ￥1790（同上）

2：無印良品のスティックで「水筒が乾かない」ストレスをゼロに

ジメジメとしたこの季節、水筒を洗ったあとに中が乾かなくてモヤモヤしたことはありませんか？ そのプチストレスを解消してくれたのが、無印良品の「ボトル乾燥スティック」。ボトルの中に入れるだけなので、時間も手間もかかりません。

飲み口を逆さにして干すだけでは、完全に乾くまで時間がかかることも。ですが、このスティックを入れると乾燥スピードがグッとアップ。翌朝には水筒や乾きにくいストローつきボトルがしっかりカラッと乾いています。

・ボトル乾燥スティック 約長さ22cm ￥990（無印良品）

※ 口径28mm以上のボトルに使用可能

3：かわいくて機能もよい「500mL計量カップ」

わが家には50mL・100mL・200mLの計量カップがありますが、とくに使うのは500mLの計量カップ。「大は小を兼ねる」の代表格です。

カレーやハヤシライス、スープなど、日常のごはんづくりでは200mL以上を計量することが多いもの。また、酢・みりん・酒・しょうゆなど、調味料をたして煮込みダレをつくる際も、何回も量り直す手間もなく一度ですませられます。

ほかにも、多めにミルクティをつくるときに重宝しています。わが家で長年使っているのは、おしゃれなキッチン雑貨が多いDULTON（ダルトン）の「ポーセリン ジャグ 500mL」。食器棚に並んでいる姿もかわいらしく、お気に入りです。

・ポーセリン ジャグ 500mL ￥1210（ダルトン）

※ 電子レンジ・食洗機・オーブン使用OK

4：「ガサッと箸入れ」で配膳の効率を爆上げ

最後は、配膳の効率を上げてくれるカトラリーケースです。

食事のたびに箸やスプーンを人数分並べるのは地味に面倒ですよね。わが家では、おおよそ使いそうな箸、箸置き、フォークやスプーン、ナイフまで、すべてをこのケースにガサッとまとめて入れ、そのまま食卓へ出します。

家族に各自で取ってもらうスタイルにしてから、配膳の手間が格段に減りました。

また、使いたいカトラリーも人それぞれ違うため、残ればしっかり洗わなくてよいという便利さもあります。こちらはアジアン雑貨のお店で購入しました。

今の暮らしは夫婦そろって仕事中心。便利なアイテムは積極的に使うことで、自分時間や心のゆとりを生み出しています。これからも不便なものは手放す工夫をしつつ、家あるものを循環させていくつもりです。

※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください