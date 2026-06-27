タカラトミーは、ダイキャスト製ミニカー「トミカ」の大人向けシリーズ「tomica＋」から、コレクションディスプレー「tomica GARAGE Smart STONE GRAY Standard Edition（トミカガレージ スマート ストーン グレー スタンダード エディション）」を、2026年7月中旬に全国の玩具店およびインターネット通販などで発売する。

リモコンは車のスマートキーをイメージ

「tomica GARAGE」の"本物のガレージのようなシャッター開閉と室内照明"に加え、リモコン操作や6色切り替えが可能なLED照明などの機能を搭載した進化モデルが登場。

リモコンにより本体に触れずに電動シャッターが開閉。リモコンは車のスマートキーをイメージし、「トミカ」のロゴをあしらったコンパクトなデザインとなっている。

シャッターが上がるとLED照明が点灯する。リモコンの中央ボタンを押すとカラーが切り替えられ、従来の白色をはじめ計6色を用意。シーンやトミカの車種に合わせて選べる。

内装デザイン紙はAとBの2セットが付属。立体感と光沢感を備え、照明演出がより引き立つ。

複数を並べて楽しめるよう、リモコン1台で複数台のガレージのシャッターを同時に開閉・点灯できる一斉操作にも対応する。

電源は、本体が単3形アルカリ乾電池×3本、リモコンが単4形アルカリ乾電池×1本（いずれも別売）。

価格は7700円（税込）。