意外と知らない黒田官兵衛の素顔。天下取りを狙った「知の武将」の生涯

YouTubeチャンネル「鉄道ビジネスカジュアル 交通」が、「【歴史探訪】黒田官兵衛ご当地を訪ねる」を公開した。動画は、戦国時代の名軍師として知られる黒田官兵衛（孝高）の生涯と、そのゆかりの地を巡る内容。秀吉の天下取りを支えながらも、晩年には自身の野望を抱いた「知の武将」の波乱万丈な軌跡を追っている。



1546年に播磨国姫路で生まれ、御着城で小寺政職に仕えた官兵衛は、幼少より聡明で家督を継いで姫路城主となった。その後、織田信長への従属を主君に進言し、自らは羽柴秀吉の軍師として仕えるようになる。中国攻めでは卓越した知略で支え、「策謀家」として頭角を現していく。



動画では、有岡城での過酷な幽閉生活（1578～79年）についても触れている。荒木村重の謀反説得に赴くも捕らわれ、約1年半にわたり土牢に幽閉された。極限状態を生き延びたが、片足が不自由になったとも伝わる。この間、信長から殺されそうになった息子・長政を秀吉が助命し、実際には竹中半兵衛がかくまったという逸話も紹介されている。



その後、備中高松城攻めで水攻めを立案・実行。本能寺の変の情報を素早く掴むと、秀吉に「天下取りの好機」と進言したとされる。しかし、小田原城の戦い以降は秀吉から恐れられ、自ら隠居して黒田如水と名乗った。関ヶ原の戦いでは、息子・長政が東軍へ組する一方、官兵衛は隠居身分でありながら九州で独自に兵を挙げ、諸大名の領地を次々と制圧。「天下が乱れれば自分が取れる」と計算していたとも言われるが、関ヶ原が早々に決着したため、その野望は潰えた。



1604年、晩年はキリシタン（洗礼名：シメオン）として過ごし、伏見の屋敷で病に伏して59歳で死去した。生涯を通じて「知の武将」として名を残した黒田官兵衛の足跡を辿ることで、時代を読み解く力と野心の双方を持ち合わせた魅力に溢れた人物像が浮かび上がってくる。