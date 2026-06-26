【G-SHOCK×ポケモン】歴代のパートナーが集結したコラボモデル登場！
耐衝撃ウオッチ ”G-SHOCK” の新製品として、世代を超えて愛され続け、今年30周年を迎えた『ポケモン』とのコラボレーションモデル『GA-110PKM』が、7月17日（金）に発売される。
＞＞＞GA-110PKM（ポケモンコラボレーションモデル）を細部までチェック！（写真13点）
ポケットモンスター、略してポケモンは、たくさんの謎を秘めたふしぎな生き物。始まりは、1996年に誕生したゲームボーイソフト『ポケットモンスター 赤・緑』。ポケモンを捕まえて育てる「コレクション性」や、友達同士で交換や対戦をする「コミュニケーション性」などの遊びの要素が詰まっている。その他、カードゲーム、TVアニメや映画、アプリ、グッズなど幅広く展開され、グローバルな人気を得ているコンテンツだ。
『GA-110PKM』は、『ポケモン』の世界観を随所に落とし込んだ、遊び心あふれる耐衝撃ウオッチ。
ベースモデルは、迫力のビッグケースと立体的なフェイスデザインが特徴の「GA-110」を採用。外観は、1996年の発売時に話題となった『ポケットモンスター 赤・緑』と『ポケットモンスター 青』の3色を、針・ボタン・ダイアル・ベゼルに配色。9時側のインダイアルには「モンスターボール」、針は「ピカチュウ」の後ろ姿をモチーフにしたデザインを施し、細部までこだわりが詰め込まれている。
バンドには、30周年を祝う特別仕様として30匹のポケモンをあしらっている。これまでの「ポケットモンスター」シリーズに登場したすべての始まりの3匹たちに加え、「ピカチュウ」と「イーブイ」を含む29匹をバンド全体にデザイン。さらに、遊環にはすべてのポケモンの遺伝子をもつとされる「ミュウ」を配し、合計30匹のポケモンが集結する豪華な仕様となっている。裏蓋には、ポケモン30周年の特別ロゴを刻印している。
時計を同封するパッケージの外箱は、30匹のポケモンをデザインし、モンスターボールの形状を模した特別仕様となっている。
世代や環境を超えて挑戦を続けるすべてのトレーナーの相棒となる、ポケモン30周年を祝う特別モデルをお見逃しなく。
（C）2026 Pokémon. （C）1995-2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
＞＞＞GA-110PKM（ポケモンコラボレーションモデル）を細部までチェック！（写真13点）
ポケットモンスター、略してポケモンは、たくさんの謎を秘めたふしぎな生き物。始まりは、1996年に誕生したゲームボーイソフト『ポケットモンスター 赤・緑』。ポケモンを捕まえて育てる「コレクション性」や、友達同士で交換や対戦をする「コミュニケーション性」などの遊びの要素が詰まっている。その他、カードゲーム、TVアニメや映画、アプリ、グッズなど幅広く展開され、グローバルな人気を得ているコンテンツだ。
ベースモデルは、迫力のビッグケースと立体的なフェイスデザインが特徴の「GA-110」を採用。外観は、1996年の発売時に話題となった『ポケットモンスター 赤・緑』と『ポケットモンスター 青』の3色を、針・ボタン・ダイアル・ベゼルに配色。9時側のインダイアルには「モンスターボール」、針は「ピカチュウ」の後ろ姿をモチーフにしたデザインを施し、細部までこだわりが詰め込まれている。
バンドには、30周年を祝う特別仕様として30匹のポケモンをあしらっている。これまでの「ポケットモンスター」シリーズに登場したすべての始まりの3匹たちに加え、「ピカチュウ」と「イーブイ」を含む29匹をバンド全体にデザイン。さらに、遊環にはすべてのポケモンの遺伝子をもつとされる「ミュウ」を配し、合計30匹のポケモンが集結する豪華な仕様となっている。裏蓋には、ポケモン30周年の特別ロゴを刻印している。
時計を同封するパッケージの外箱は、30匹のポケモンをデザインし、モンスターボールの形状を模した特別仕様となっている。
世代や環境を超えて挑戦を続けるすべてのトレーナーの相棒となる、ポケモン30周年を祝う特別モデルをお見逃しなく。
（C）2026 Pokémon. （C）1995-2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優