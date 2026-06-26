news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「地震で甚大な被害 死者1万人超える可能性も」についてお伝えします。

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上の階が滑り落ちたようになっている建物や、ベッドのようなものが挟まれた様子も見られます。

南米ベネズエラ北西部で24日、相次いだマグニチュード7を超える地震。これまでにおよそ235人が死亡、少なくとも4300人がケガをしたといいます。

最も大きな被害を受けた地域の1つが、ラグアイラ州です。完全に崩壊した建物。スーパーマーケットも、1階部分が倒壊しています。救急車は、倒れた信号機を踏みつぶして先を急いでいました。

行方が分からない人もいます。夫と息子とともに、この地域を訪れていたという女性。

家族を捜す女性

「 あそこにいるはずなんですが… もう何もありません。胸が張り裂けそうです 。何が起きたのか分からない 」

首都・カラカスでも、多くの場所で人の手による救助活動が行われています。

多くの行方不明者が出ていて、アメリカ地質調査所によると、最終的な死者数は1万人を超える可能性もあるといいます。

「まっすぐにして！」

各地で懸命の救助活動が行われ…

「すべての階が崩れ落ちるまで、ドア枠にしがみついていたんです」

がれきの中から救出された子供。しかし、子供を亡くし、気を失う母親もいました。