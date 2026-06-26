高槌七海 キャスター：

ここからは、気象予報士の小野さんです。台風が二つ、北上していますね。



小野和久 気象予報士：

太平洋側を進む予想のため、県内への影響は少ないでしょう。では天気のポイントです。



天気のポイント

・27日は加賀地方で明け方まで雨が降りますが、能登では、午後晴れ間があるでしょう。

・日曜日からも雲は多めですが、晴れる日もあるでしょう。





予想天気図【27日午前9時】

27日朝9時の 予想天気図です。

先を進むのが、台風8号。後を追うのが、台風7号です。梅雨前線の一部が、その北側にあります。





雨と風の予想

雨と風の予想です。27日午前0時、岐阜との県境付近の太平洋側に帯状に雨が予想されています。南の海上にある雨は、左が7号右が8号です。

県境付近の雨は南下し、8号の雨と一体化する予想です。

日中は、8号の雨は東に抜け、後を追うように、7号の雨の範囲が進む見込みです。

この間、石川県内には雨は予想されていませんが、風は海上でやや強いでしょう。



週間予報

気象台の週間予報です。週明け月曜・火曜は、晴れ間があるでしょう。

いまの時期、金沢の最高気温は27度くらいが平年並みですので、極端に高い日はないでしょう。

