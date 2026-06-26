もし月収100万ブロガーが今から資金0で副業を始めるなら？AI時代を勝ち抜く次世代の稼ぎ方
手取り16万円の会社員でありながら、ブログで月収100万円超えへのサクセスストーリーを実現したのが、ヒトデ氏だ。Xでブログ運営のノウハウを発信し、14万人以上ものフォロワーから絶大な支持を得ている。
今回はそんなヒトデ氏に、会社員が副業で月収100万円を稼いだリアルな舞台裏や、AI全盛期の今だからこそ選ぶべき副業戦略などについて聞いた。第3回。
月収100万円を達成しても会社を辞めなかった理由
第1回でも触れたようにブログを始めて1年半ぐらいの時に、初めて月収100万円という金額を稼げるようになりました。ただ、そこからすぐに会社を辞めたわけではありません。3年半かかっています。
なぜすぐに辞めなかったのか。当時の感覚としては「あぶく銭だな」という感じがあったんです。少なくとも、仕事をやめて本業にするようなものじゃない、という感覚が強くありました。それでも、ある程度ブログで収益が出てから、フリーランスの方々と話す機会が増えていく中で、「あ、意外と自分の今の状況だったらやれるのかもしれない」と思うようになっていきました。
実際に会社を辞める決意をしてから、上司に「辞めます」と言うまでには2週間ぐらいかかりました。「明日言おう、明日言おう」と先延ばしにしてしまって、もういい加減やばいと思って、ようやく伝えたという感じです。
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初期費用は月1000円以下。失敗しても損失が少なく済むブログの圧倒的強み
こんな話をすると、「結局ブログって特別な人だからできたんでしょう」と思われるかもしれません。でも、ブログの一番の強みは、初期費用がほとんどかからないことだと思っています。やろうと思えば、「note」などの無料ブログを使って資金0からでも始められます。
私が運営しているWordPressのサイトでも、月1000円もかからないぐらいです。ドメインが月100円程度、サーバーが800〜900円程度で、ほぼこの2つだけ。仮に半年間一生懸命に取り組んで失敗したとしても、5000〜6000円の損失で済みます。
例えばYouTubeを始めて動画編集を外注したり、副業のスクールに通ったりすれば、すぐにお金がかかってしまいます。いきなり高額な初期投資をして稼げなかった場合、それが致命傷になって次の挑戦がしんどくなってしまいます。失敗しても損失が少なく、何度でも挑戦のカードを引きやすいというのは、他の副業にはないブログの圧倒的な強みだと感じています。
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