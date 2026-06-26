もし月収100万ブロガーが今から資金0で副業を始めるなら？AI時代を勝ち抜く次世代の稼ぎ方

手取り16万円の会社員でありながら、ブログで月収100万円超えへのサクセスストーリーを実現したのが、ヒトデ氏だ。Xでブログ運営のノウハウを発信し、14万人以上ものフォロワーから絶大な支持を得ている。今回はそんなヒトデ氏に、会社員が副業で月収100万円を稼いだリアルな舞台裏や、AI全盛期の今だからこそ選ぶべき副業戦略などについて聞いた。第3回。みんかぶプレミアム特集「サラリーマンの副収入術」