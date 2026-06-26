「選べる未来がない」と諦めていた牛丼屋のパート主婦が、在宅ワークで収入6倍を叶えるまで。過去の前提にとらわれず、常に「今の最適解」を選び続ける生き方

「学校から子どもの体調不良で電話が入った。でも、お昼のピーク時は2人だけでお店を回しているから、絶対に抜けれないし、迎えにも行けない――」そんな焦燥感を抱えたまま、牛丼チェーン店のパートタイマーとして5年間働いていた女性がいる。現在、フリーランスとしてクライアントワークを中心に、講師業も務めるおゆわり氏は、在宅ワーク5年目を迎えた。産休・育休制度が取りにくい職場からスタートした彼女は、外に働きに行けなくなったコロナ禍に一念発起。今ではパート時代の「最低でも6倍」という安定した収入を築き上げている。しかし、その道のりは決して「未経験から一瞬でキラキら輝くフリーランスへ」といった、SNSで見かけるような甘いシンデレラストーリーではない。初期に応募できたのは、ライティングで20記事書いて3000円という、超低単価なブラック案件。時給換算すれば数十円にしかならない過酷な下積み時代を、彼女はどう生き抜き、ブレイクスルーを迎えたのか。本稿では、何者でもなかった一人の母親が「経済的自立と人生の選択肢」を取り戻すまでのリアルな軌跡を徹底解説。全4回の第1回となる今回は、現状維持の殻を破った「嵐」の言葉、在宅ワーク初期のリアルな仕事とフリーランスへの一歩を本人の語り下ろし形式でお届けする。みんかぶプレミアム連載「フリーランスの稼ぎ方大全」