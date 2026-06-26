生活家電などを手がけるグループセブ ジャパン（東京都港区）は、「ティファール」ブランドから、衣類スチーマー「ピュアフォース DT8732J0」を2026年7月に発売する。

残量が見える水タンク、トリガーロック機能など使いやすさ向上

同ブランド史上最強だという毎分25グラムのパワフルなスチームによる圧倒的なシワ伸ばしを実現。そのほかウイルスの除去/除菌、花粉やダニの死骸などのアレル物質を抑制し、脱臭まで行える。

スチーム量は「ブーストモード」を含む5段階で調整でき、薄手のシャツから厚手のセーターやコートまで、素材や生地の厚さに合わせて使用可能だ。

トリガーを素早く2回ひくと、スチームを約1分間連続で噴射する「トリガーロック機能」を搭載。トリガーをひき続ける必要がなく、指や手の負担を軽減できる。

約35秒で素早く立ち上がり、忙しい時でも取り出してすぐに使える。水タンクは本体から外して直接給水が可能。容量180ミリリットルとたっぷり使えるほか、残量が見える設計となっている。

シルクなどのデリケートな素材へのスチームがけに便利なスチームボンネットが付属する。

参考価格は1万6800円（税込）。