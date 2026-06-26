とろ～りチーズがたまらない！生米からレンジで作る濃厚リゾット
料理YouTubeチャンネル「管理栄養士みほのズボラお家ごはん」が、「【レンジで簡単】生米からお家で作る「濃厚とろ～りチーズリゾット」」と題した動画を公開しました。火やフライパンを使わず、電子レンジとタッパーだけで、生米から本格的なリゾットを作る驚きの調理法を紹介しています。
調理工程は非常にシンプルです。大きめのタッパーに生米、オリーブオイル、調味料を入れて水を注ぎ、ふんわりとラップをして電子レンジで加熱します。その後、マーガリンとたっぷりのピザ用チーズを加えて混ぜ合わせ、再度加熱して米の硬さを調整します。
完成したリゾットは、米の粒感がしっかりと残り、「雑炊じゃない」「しっかりリゾットになってます！」と、その本格的な仕上がりを強調しています。さらに動画の終盤では、加熱による蒸気を利用して、温かいうちにレンジ庫内をササッと拭き掃除する、という一石二鳥の小技も披露されました。
忙しい日のランチや、疲れて帰った日の夕食に、手軽に作れる本格リゾットを試してみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］
・生米 大さじ4(約60g)
・オリーブオイル 大さじ1（サラダ油でも可）
・コンソメ顆粒 小さじ1
・にんにくチューブ 少々（あれば）
・水 250ml
・マーガリン 小さじ1
・ピザ用チーズ 2つまみ（お好きなだけ）
・黒胡椒 少々（お好みで）
・パセリ 少々
［作り方］
1. 1100mlのタッパーに生米、オリーブオイル、コンソメ顆粒、にんにくチューブを入れ、軽く混ぜる。
2. 水250mlを加える。
3. ふんわりとラップをして、電子レンジ（600W）で10分加熱する。
4. やけどに注意して取り出し、マーガリン、ピザ用チーズを加えてよくかき混ぜる。
5. 再びふんわりとラップをして、電子レンジ（600W）で1分～2分加熱する。
6. 米の硬さを確認し、硬すぎる場合は追加で1～2分加熱する。
7. お好みで黒胡椒、パセリを振りかけて完成。
調理工程は非常にシンプルです。大きめのタッパーに生米、オリーブオイル、調味料を入れて水を注ぎ、ふんわりとラップをして電子レンジで加熱します。その後、マーガリンとたっぷりのピザ用チーズを加えて混ぜ合わせ、再度加熱して米の硬さを調整します。
完成したリゾットは、米の粒感がしっかりと残り、「雑炊じゃない」「しっかりリゾットになってます！」と、その本格的な仕上がりを強調しています。さらに動画の終盤では、加熱による蒸気を利用して、温かいうちにレンジ庫内をササッと拭き掃除する、という一石二鳥の小技も披露されました。
忙しい日のランチや、疲れて帰った日の夕食に、手軽に作れる本格リゾットを試してみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］
・生米 大さじ4(約60g)
・オリーブオイル 大さじ1（サラダ油でも可）
・コンソメ顆粒 小さじ1
・にんにくチューブ 少々（あれば）
・水 250ml
・マーガリン 小さじ1
・ピザ用チーズ 2つまみ（お好きなだけ）
・黒胡椒 少々（お好みで）
・パセリ 少々
［作り方］
1. 1100mlのタッパーに生米、オリーブオイル、コンソメ顆粒、にんにくチューブを入れ、軽く混ぜる。
2. 水250mlを加える。
3. ふんわりとラップをして、電子レンジ（600W）で10分加熱する。
4. やけどに注意して取り出し、マーガリン、ピザ用チーズを加えてよくかき混ぜる。
5. 再びふんわりとラップをして、電子レンジ（600W）で1分～2分加熱する。
6. 米の硬さを確認し、硬すぎる場合は追加で1～2分加熱する。
7. お好みで黒胡椒、パセリを振りかけて完成。
YouTubeの動画内容
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