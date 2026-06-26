ASUS JAPANは6月17日、法人向けノートPC「ASUS ExpertBook」シリーズの新モデルを発表。フラッグシップモデル「ASUS ExpertBook Ultra」を同日から発売しました。

薄型軽量のプレミアムビジネスノート

最薄部の厚さ10.9mm、最軽量モデルの重量が約990gと薄型軽量ながら、最大50TOPSのNPUを備えるインテル Core Ultra X7プロセッサーもしくはCore Ultra 7、Core Ultra 5を搭載するプレミアムなAI PC。

本体カラーがモーングレーのモデルとジェットフォグのモデルがあり、モーングレーのモデルは有機ELパネルを2層重ねて強度を高めた3Kタンデム有機ELディスプレイを搭載してリフレッシュレートは30〜120Hzの可変、最大ピーク輝度は1400nits。ジェットフォグのモデルはプラスチックディスプレイの採用により軽量で強度が高い3Kフレキシブル有機ELディスプレイを搭載、リフレッシュレートは120Hz、最大ピーク輝度は1000nits。

モーターの振動によりクリック感のフィードバックが感じられるハプティックタッチパッドを搭載。タッチパッドに可動部をなくして耐久性を持たせています。

MILスペックで驚きの堅牢性を実現

米軍規格MIL-STD-810Hに基づく11カテゴリ―・24項目のテストをクリアした堅牢性が大きな特徴。

発表会ではバーベルプレート10枚で100kgの荷重をかけたり、1リットルの水をキーボードにかけたり、120cmの高さから落下させるデモが披露され、堅牢性をアピールしていました。

モーングレーは個人でも購入可能

希望小売価格は、モーングレーでインテル Core Ultra X7プロセッサーを搭載するモデルが64GB RAMと1TBストレージの構成で49万9800円（税込）、32GB RAMと512GBストレージの構成で44万9800円（税込）。モーングレーのモデルはASUS Storeから個人でも購入可能です。ジェットフォグのモデルはインテル Core Ultra 7プロセッサー、32GB RAM、1TBストレージの構成で399800円（税込）、インテル Core Ultra 5プロセッサー、32GB RAM、512GBストレージの構成で29万9800円（税込）。