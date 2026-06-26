お笑いタレントのカンニング竹山（55）が25日に放送されたテレビ東京「ナゼそこ？＋」（木曜後8・58）に出演。歌手・和田アキ子（76）と大ゲンカした出来事を振り返った。

スタジオトークで竹山は「和田アキ子さんと一緒に飲んでて。たばこをやめるか、やめないかの時期で。やめたくないけど、歌うためにはもうやめなきゃいけないみたいな。そんな時期で」と和田が禁煙するかで悩んでいたことを切り出した。

飲み会の席で和田は「やめなあかんけど…やめよか…どうか…」と、6時間以上も悩んでいたという。これに対し、竹山は「僕も酔っ払ってるじゃないですか。僕、和田アキ子さんにブチギレまして…」と堪忍袋の緒が切れた。

和田に向かって「うるせぇんだよ!やめるのかやめないのか…やめなきゃしょうがねぇだろうよ!やめんだよ!だから!グズグズ言いやがって…さっきから何時間聞けばいいんだよ!おめぇよ!」と怒りをぶちまけた。

和田も負けじと「誰に口利いとんねん！」と詰め寄ったが、興奮状態の竹山は「関係あるか、こらぁ!」と一歩も引かず、「帰るわ!」と言い放って和田の自宅を後にした。しかし、翌朝目を覚ますと事態の深刻さに気づき、「朝起きたら震えてて…」と恐怖に襲われたという。

竹山はすぐに高級フルーツ店で高価なイチゴを購入し、「テレビ局の地下駐車場の前で、イチゴを持って正座して待ってた」と和田を待ち伏せた。イベント終わりで真っ赤なドレス姿のまま現れた和田に対し、竹山が「すいませんでした!」と謝罪すると豪快に笑って許してくれたことを振り返った。