元TOKIOの山口達也さん（54）が24日、自身のYouTubeチャンネルを更新。芸能界を離れた後、都内近郊で建築関係のアルバイトをしていたことを明かし、丸刈りにひげを蓄えた当時の写真を披露した。

【映像】ひげを蓄えた丸刈り姿の山口達也さん

山口さんは2023年3月に「株式会社山口達也」の設立を発表し、アルコール依存症について「この病気と一生付き合っていこうと決めました」と明かしていた。Xでは講演活動の様子や日常を発信し、2024年11月には一般女性との結婚を報告していた。

ひげを蓄えた丸刈り姿を公開

2026年6月24日にYouTubeチャンネルを開設し、「芸能界を離れた山口達也が、8年間続けてきたこと。」と題した動画をアップ。荒れた山の手入れを行う様子を公開したほか、芸能界を離れたあとの生活について「実家に帰ってアルバイトをしました。そこで建築系、土建屋さんとかそっち系のアルバイトをしている時にこの格好（ニッカポッカ）で実はしていて、何軒か、家を建てる一部分のお手伝いをさせてもらいました」と明かし、当時の写真を披露した。

動画にはファンから「懐かしくて涙が出ます。お元気そうで本当に良かった」「建設現場でアルバイト、ちゃんと培った技術を発揮してたんですね〜」などのコメントが寄せられている。

（『ABEMA NEWS』より）