公益財団法人日本バレーボール協会（JVA）は、バレーボールネーションズリーグ2026（VNL）予選ラウンド第3週の大阪大会においてパブリックビューイングを開催すると発表した。

7月8日（水）から開幕する大阪大会。同日の19:20より行われる女子日本代表 vs 女子ブラジル代表の試合と、15日（水）19:20より行われる男子日本代表 vs 男子イタリア代表の試合にて、パブリックビューイングを行うこととなった。

女子日本代表 vs 女子ブラジル代表の試合は保井ひろゆきさんが進行MCを務め、解説に元バレーボール女子日本代表の荒木絵里香さんと大山加奈さん、ゲストにお笑い芸人のおばたのお兄さんが登場する。

一方、男子日本代表 vs 男子イタリア代表の試合も進行MCは保井ひろゆきさんが務めるほか、解説には元バレーボール男子日本代表の山本隆弘さん、ゲストにはお笑いコンビのトータルテンボスが登場する。

どちらもCOOL JAPAN PARK OSAKA SSホール（大阪府）を会場に行われ、18:20に開場、18:50に開演する。チケットはチケットぴあにて販売中で、予定枚数終了しだい発売終了としている。

🏐 7月8日（水）にパブリックビューイングを開催 📣



ACN バレーボールネーションズリーグ2026 女子大阪大会の注目カード、日本🇯🇵 vs ブラジル🇧🇷をCOOL JAPAN PARK OSAKAで一緒に応援しよう！



会場では、MC・解説・ゲストとともに試合を観戦🎙️✨… pic.twitter.com/JCMktlOKGT - 公益財団法人日本バレーボール協会 (@JVA_Volleyball) June 24, 2026