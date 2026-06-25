VNL大阪大会 男女日本戦のパブリックビューイングを開催！
公益財団法人日本バレーボール協会（JVA）は、バレーボールネーションズリーグ2026（VNL）予選ラウンド第3週の大阪大会においてパブリックビューイングを開催すると発表した。
7月8日（水）から開幕する大阪大会。同日の19:20より行われる女子日本代表 vs 女子ブラジル代表の試合と、15日（水）19:20より行われる男子日本代表 vs 男子イタリア代表の試合にて、パブリックビューイングを行うこととなった。
女子日本代表 vs 女子ブラジル代表の試合は保井ひろゆきさんが進行MCを務め、解説に元バレーボール女子日本代表の荒木絵里香さんと大山加奈さん、ゲストにお笑い芸人のおばたのお兄さんが登場する。
一方、男子日本代表 vs 男子イタリア代表の試合も進行MCは保井ひろゆきさんが務めるほか、解説には元バレーボール男子日本代表の山本隆弘さん、ゲストにはお笑いコンビのトータルテンボスが登場する。
どちらもCOOL JAPAN PARK OSAKA SSホール（大阪府）を会場に行われ、18:20に開場、18:50に開演する。チケットはチケットぴあにて販売中で、予定枚数終了しだい発売終了としている。