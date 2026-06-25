公益財団法人日本バレーボール協会（JVA）は24日（水）、2026女子U18アジア選手権大会に出場するバレーボール女子U18日本代表チームの選手14名を発表した。

7月1日（水）から7日（火）にかけてタイのナコンラチャシマで開催される本大会。出場16チームがA～Dの4組に分かれて1回総当たり戦の予選ラウンドを行う。 女子U18日本代表はグループCに振り分けられており、イランやフィリピン、インドネシアと同組となっている。

各組の上位2チームが準々決勝へ進出し、優勝をかけて争う。一方、各組の下位2チームはプレーオフの9～16位決定戦へと回り、最終順位を決定する。なお、本大会の最終順位で4位以内に入ったチームには、2027年に開催される「女子U19世界選手権大会」の出場権が与えられる。

今回、本大会に出場する女子U18日本代表チームの選手14名が決定。フル代表にも登録されているセッターの小林天音（下北沢成徳高校2年）や、春高バレーでチームの優勝に貢献した西村里音（金蘭会高校2年）らが名を連ねた。また、キャプテンにはセッターの加藤あうる（米沢中央高校3年）が就任した。

監督を務めるのは多治見麻子氏。多治見監督はバルセロナ、アトランタ、北京オリンピックに出場した経歴を持ち、過去にはトヨタ車体クインシーズ（現・クインシーズ刈谷）や日立リヴァーレ（現・Astemoリヴァーレ茨城）で指揮を執った。

女子U18日本代表は、2022年大会以来の優勝と「女子U19世界選手権大会」の出場権獲得を目指す

■2026女子U18アジア選手権大会 女子U18日本代表 選手一覧



▼セッター

加藤あうる（米沢中央高校3年）

小林天音（下北沢成徳高校2年）



▼ミドルブロッカー

中川芽生（福知山淑徳高校3年）

朝日洵凪（東京立正高校2年）

山本梨乃（共栄学園高校2年）

髙田実優花（下北沢成徳高校2年）

黒岩詩月（松本国際高校2年）



▼アウトサイドヒッター

西村里音（金蘭会高校2年）

渡邉梨央（大阪国際高校2年）

松本絆奈（細田学園高校2年）

片岡優（京都橘高校2年）

カバ カディアトゥ（下北沢成徳高校2年）



▼リベロ

佐藤綾芽（静岡県富士見高校2年）

佐野倖春（文京学院大学女子高校2年）