25日（木）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のヴィクトリーナ姫路は、リベロの井上芙香（26）とミドルブロッカーの麻野七奈未（23）が加入することを発表した。

福島県出身の井上は青山学院大学を卒業後、2023年にJTマーヴェラス（現・大阪マーヴェラス）へ入団。在籍3季目となる2025-26シーズンは、SVリーグ女子のレギュラーシーズン10試合でのベンチ入りに留まった。

滋賀県出身の麻野は金蘭会高校を卒業後、2021年にデンソーエアリービーズへ入団。2022年、2025年には女子日本代表にも選出された。在籍5季目となる2025-26シーズンは、SVリーグ女子のレギュラーシーズン41試合でベンチ入りし、93得点を挙げた。

2選手はクラブを通じてコメントしている。

■井上芙香

「このたび、ヴィクトリーナ姫路に加入させていただくことになりました、井上芙香です。このような素晴らしいチームで新たな挑戦ができることに、心から感謝しています。守備からチームを支え、勝利に貢献できるよう日々努力していきます。ヴィクトリーナ姫路に関わる皆さま、スポンサーの皆さま、そしてファンの皆さまに応援していただける選手を目指し、全力で取り組みます。今後ともご声援のほど、よろしくお願いいたします」

■麻野七奈未

「この度、ヴィクトリーナ姫路でプレーさせていただくことになりました。まずは素晴らしい環境下で出来ることに感謝します。これまで培った経験を活かしながら新たな挑戦を続け、更なる成長を遂げれるように頑張ります。これからも沢山のご声援をよろしくお願いします！」