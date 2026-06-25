視聴率の低下を理由に、9月末でレギュラー放送が終わることが報じられている『有吉の壁』（日本テレビ系）。6月24日放送の2時間スペシャルが、話題となっている。

「この日は、35組75人の芸人が、遊園地・学校・飲食店が並ぶ横丁というステージでネタを披露しました。有吉さんにウケればポイント獲得、×なら即帰宅で、最後まで残り、もっとも多くポイントを稼いだ芸人が優勝、というルールでした」（芸能担当記者）

U字工事や四千頭身、三四郎、ジャングルポケットなど常連芸人が次々と脱落するなか、存在感を見せたのがチョコレートプラネットだ。有吉の前で何度もネタを披露し、最多ポイントを獲得。みごと優勝し、賞金100万円を手にした。

有吉の「×」ひとつで即帰宅となる、容赦ない新ルールに、Xでは

《緊張感が面白い》

《今日の有吉の壁、特番だった頃みたいな感じでかなりおもしろい これぐらいシビアで身内ノリ少ない方がかなり楽しい》

《脱落形式の方がええな》

と、あらためて評価する声があがっている。

「スポニチの取材によれば、日テレ関係者が『2026年春ごろから視聴率を立て直そうとしていたが、上昇気流に乗ることができなかった』と説明しているそうです。今回の好評ぶりをみると、この形式にもっと早くできていれば、今後も違ったのではないかという意見も聞かれます」（放送作家）

2015年、深夜の特番からゴールデンタイムに移り、レギュラー化した同番組。チョコプラは今回の挑戦を、「最初はこんな感じでしたよ。ちょっと殺伐としてね」と振り返っていたが、番組初期にあった緊張感を久々に味わっていたようだ。

そして、今回の特番が視聴者に刺さった理由を考えると、番組が抱えていた問題も見えてくるという。

「いまの有吉さんは、毒舌キャラで再ブレイクしたころとは違い、後輩芸人たちを見守る“いい兄貴分”の立場となっています。その結果、番組も初期のころにあった芸人同士の真剣勝負というより、ネタ発表会のような雰囲気になっていったのです。

今回はサバイバル形式によって、久々に緊張感が戻りました。長年、苦楽をともにしてきた芸人たちだけに、有吉さんも以前のように、なかなか厳しくできなくなっていたのかもしれません」（同前）

有吉は私生活でも大きな変化があった。

「有吉さんは現在52歳。2歳と0歳の子どもを育てる父親となり、価値観も大きく変わりました。Xでは積極的に育児をしている様子を発信し、ラジオでも、無理に仕事を詰め込まず、家庭を優先しているなどと話しています。番組の“潮時”と、有吉さんの人生の転換期が重なった形かと思われます」（同前）

報道どおりなら、終了まで残り約2カ月となる。今後、初期の緊張感を取り戻せるだろうか。