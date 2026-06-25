2026年7月18日（土）に朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンターにて開催を予定している『NAMICS presents TGC NIIGATA 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』（以下、NAMICS presents TGC 新潟 2026）が追加情報を発表した。

『NAMICS presents TGC NIIGATA 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』

超豪華出演者第6弾発表

ゲストモデルに、雑誌『Seventeen』専属モデルとして活躍するほか、昨年2025年にはNHK大河ドラマ『べらぼう 〜蔦重栄華乃夢噺〜』への出演、「第21回クラリーノ美脚大賞」ティーン部門の受賞など、モデル・俳優として存在感を放つ中島瑠菜のTGC初出演が決定した。

そして、メインアーティストには、2015年に結成され新潟県を拠点に活動するアイドルグループNGT48に加え、OTO、KYLA、RUKA、YUからなる4人組ガールズグループ・kiOraがオープニングアクトとして出演が決定した。

2026年3月28日（土）開催の世界的フェスティバル『Head In The Clouds Music & Arts Festival Tokyo』にて、“kiOra First Look”と称したサプライズパフォーマンスとともにプロジェクトを初公開し、大きな注目を集めた。

今年2026年夏の本格デビューを控え、日本から世界へ新たなカルチャーを発信する次世代グローバルガールズグループとして期待を集める彼女たちが、TGC新潟のステージで大型ファッションイベント初のパフォーマンスを披露する。

映画『だぁれかさんとアソぼ？』のSPステージ決定！

『呪怨』シリーズを手掛け、ハリウッドリメイク版として世界中で公開された『THE JUON/呪怨』で日本人監督として初めて全米興行収入1位を記録し、世界を震撼させたJホラー界の巨匠・清水崇監督最新作！いよいよ来月2026年7月24日（金）公開の映画『だぁれかさんとアソぼ？』のスペシャルステージが決定！

スペシャルステージには、同作品にて映画単独初主演を務め、これまでの明るいイメージを完全に封印し、怪異に巻き込まれる難役に挑んでいる鎮西寿々歌（FRUITS ZIPPER）の出演が決定した。

さらに、女子中学生No.1雑誌のnicola専属モデルも務め、来週2026年7月2日（木）放送開始のドラマ『親愛なる夫へ〜完璧な妻の嘘〜』に出演するなど、モデル・俳優としてマルチに活躍する星乃あんな（TGC初出演）、2019年公開の映画『キングダム』出演や、現在放送中の大河ドラマ『豊臣兄弟！』への出演も果たした注目の実力派俳優大西利空（TGC初出演）に加えて、ABEMAのオリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』参加をきっかけに人気急上昇中のZ世代のトレンドを席巻している新時代のニューヒロインで、それぞれ、ティーンのためのWEBメディアPopteen専属モデルの向井怜衣、女子高生のためのNo.1メディアSeventeen専属モデルの小國舞羽、そして、純度100%のピュアな透明感と、洗練されたモードな視線が共存する唯一無二のオーラを持ち、ファッションシーンで一際異彩を放つモデルの室はんななど、豪華メインキャスト陣が大集結する。

同作品は、若者の間で密かに流行る、“絶対にやってはいけない遊び”が実行された事がきっかけで、鎮西寿々歌（FRUITS ZIPPER）演じる心理カウンセラーの平瀬小春が、星乃あんな演じる妹・菜々美とともに抗えない恐怖の連鎖へと引きずり込まれていく学園ホラー映画。

ただの遊びのはずだった。最初の一人が■ぬまでは――。

若者の間で、密かに流行る、絶対にやってはいけない「遊び」があった。

それは学校の、誰もいない階段。その13段目-。

カセットテープに日付と名前を吹き込むと、名前を吹き込まれた人は■ぬ。

軽い気持ちで実行した学生たちの日常は歪み始め、やがて校内で”カセットテープに名前を入れられた人物が相次いでその日付に謎の■を遂げるという事件”が発生。不可解な出来事が起こり、一人、また一人と怪異に巻き込まれていく学生たち。

「…..あんなこと、するんじゃなかった……」

このステージ、絶対に見逃してはいけなイ。

新潟が誇る技術力を、TGCならではの演出で発信

TGCならではの世界観を凝縮した『TGC NIIGATA 2026 SPECIAL COLLECTION』では、国内有数の繊維産地として世界に誇る新潟県の技術力と、トップクリエイターの感性が融合したスペシャルステージを展開。

高度な技術が凝縮された新潟県産の繊維素材を用い、ニットアーティストの蓮沼千紘氏がディレクションを手がけ、ファッションショーを彩る唯一無二のショーピースを制作。スタイリングは遠藤リカ氏が担当する。

蓮沼氏自らが産地企業を訪れ、素材の背景にある技術や生産者の想いに触れながら、新潟が誇る繊維の魅力を再解釈。新潟県内8社の繊維関連企業が参画し、新潟が誇るニットや綿織物、ガーゼ、レース、刺し子など、それぞれの高度な技術や素材を結集して制作された衣装は、伝統ある産地のものづくりと現代のクリエイションが融合したコレクションとなる。

初開催となるTGC新潟の幕開けを飾るにふさわしい、この日、この場所でしか見ることのできない特別なファッションショーに乞うご期待。

TGC公式Xにて特別企画を開催中！

TGC公式Xでは、出演者に食べてほしい新潟グルメや行ってほしいスポット、買ってほしいお土産を募集する「#TGC新潟出演者へ届け」企画を開催中だ。

参加した方の中から抽選で10名様にAmazonギフト券（1,000円分）をプレゼント予定。応募期間は2026年7月8日（水）まで。

企画の詳細はTGC公式X（@TGCnews）にて発表されている。

ABEMAでの独占無料生中継が決定！

今回も、ABEMAでの独占無料生中継が決定！『NAMICS presents TGC 新潟 2026』の熱気あふれるステージや会場の盛り上がりを、リアルタイムで届ける予定だ。詳しくは後日発表予定。

今後の追加情報もお見逃しなく！

イベント概要

【 NAMICS presents TGC NIIGATA 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION 開催概要 】

●日時

2026年7月18日（土） 開場12:30 開演14:00 終演19:00（予定）

●会場

朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター（〒950-0078 新潟市中央区万代島6-1）

●チケット

【入場料】

完売御礼

【チケットに関する問い合わせ先】

ローソンチケット：https://faq.l-tike.com/

●ゲストモデル

青島心、嵐莉菜、有坂心花、安斉星来、稲垣姫菜、入江美沙希、小國舞羽、葛西杏也菜、梶原叶渚、加藤ナナ、茅島みずき、川口ゆりな、川床明日香、河村ここあ、北里琉、小林由依、雑賀サクラ、さくら、佐々木満音、白河れい、田鍋梨々花、鎮西寿々歌（FRUITS ZIPPER）、鶴嶋乃愛、なえなの、中島瑠菜、長浜広奈、なごみ、那須ほほみ、希空、星乃あんな、星乃夢奈、本田紗来、MINAMI、向井怜衣、室はんな、ゆい小池（ゆいちゃみ）、米澤りあ、莉子、りんか 他 ※50音順

●モデル

大塚七海（NGT48）、北村優羽（NGT48）、杉本萌（NGT48）、高倉萌香、中川紅葉、東村芽依、藤田みあ、藤原実羽、宮本李菜、矢野滴 他 ※50音順

●ゲスト

池田匡志、王林、大西利空、柏木由紀、北原里英、駒木根葵汰、ゴリエ、JOY、鈴陽向（WILD BLUE）、寺田心、とうあ、豊田裕大、夏生大湖、西山茉希、八村倫太郎（WATWING）、樋口幸平、増子敦貴（GENIC）、松本怜生、南りほ、村重杏奈、MON7A、山下幸輝（WILD BLUE） 他 ※50音順

●メインアーティスト

NGT48、Gyubin、しなこ、SOTA HANAMURA（from Da-iCE）、Dream Ami、マルシィ、WILD BLUE、ONE OR EIGHT 他 ※50音順

●オープニングアクト

ONSENSE、kiOra 他 ※50音順

●MC

ウエンツ瑛士、影山優佳 ※50音順

●公式サイト

『 NAMICS presents TGC NIIGATA 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』公式サイト