白鶴酒造は、カプコンのゲーム「大神」20周年記念のコラボレーション商品「白鶴 大神20周年記念日本酒セット」の予約受付を、2026年7月13日午前9時59分まで同社公式オンラインショップで行っている。

発送は11月から順次の予定。

「雷撃酒」から着想、「クシナダ」が磨き抜いた味わいをイメージ

同ゲームの20周年記念アートを使用した限定デザインパッケージの日本酒と、オリジナルグラス、オリジナル桧枡のセット。同ゲームの"和"の世界観を、幻の酒米と称される「山田穂」で仕込んだ特別な日本酒で表現している。

同ゲームに登場するヤマタノオロチ討伐で奇跡を起こした"雷撃酒"から着想を得たという純米大吟醸。主要キャラクターの1人の酒職人「クシナダ」が生涯をかけ、細部まで磨き抜いた味わいをイメージしたという。容量は720ミリリットル。

パッケージは、「大神 アマテラス」の姿を想起させる純白の瓶に深紅をあしらう。アマテラスの雄たけびとともに太陽が昇る瞬間を表現している。

「グラス」は、同ゲームのタイトルロゴをあしらい、ゲームシステム"筆しらべ 「桜花」"で咲き誇る桜の情景を合わせる。「桧枡」は、「大神」をイメージしたモチーフを刻む。

本コラボレーション限定の特別BOXに封入される。内部の仕切りを切り取ればコースターとして使える。

価格は1万1000円（税込）。