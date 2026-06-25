◇W杯北中米大会1次リーグA組 韓国0ー1南アフリカ（2026年6月24日 メキシコ・モンテレイ）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグC組最終第3戦で、24日（日本時間25日）に韓国（FIFAランク25位）が南アフリカ（同60位）と対戦。後半18分に失点してまさかの敗戦。この結果によって、1次リーグ3位に転落して2大会連続の決勝トーナメント進出は結果待ちとなった。韓国のレジェンドが痛烈な批判をした。

引き分け以上で2位通過が決まる1次リーグ最終戦でまさかの結末が待っていた。

“絶対的エース”孫興民（ソン・フンミン＝ロサンゼルスFC）はベンチスタートになった。前半は南アフリカに9本のシュート（枠内シュート3本）を打たれたが、FC東京でも活躍するGK金承奎（キム・スンギュ）のスーパーセーブも無失点に終えた。攻撃では支配率53％で4本シュートを放つが、枠内シュートは0本に終わり、0―0のスコアレスで折り返した。後半開始から孫興民が途中出場。後半も支配率で勝っていたが、同18分に失点して追いかける展開となった。その後も猛攻を仕掛けたが、追いつくことができずまさかの敗北を喫した。試合後には孫興民も含めて選手たちはぼう然とする姿が目立った。

韓国サッカー界のレジェンドであるパク・チソン氏が「2014年の失敗を繰り返している」と痛烈に批判した内容を韓国メディアの朝鮮日報が報じた。

「守備を軸に攻撃するという姿勢は見せたが、ゴール前でどのような方法で得点しようとしているのかは、結局よく分からなかった」と総括した。

そして14年ブラジルW杯を持ち出した。ブラジル大会で韓国は、ロシアと1―1の引き分け。その後、アルジェリアに2―4、ベルギーに0―1と2連敗を喫してグループ最下位で敗退した。

「14年のワールドカップで失敗した際、準備過程から結果に至るまで芳しくなかったが、我々はそこから学ぶ時間があった」とし、「ところが今回も、準備の過程をまったく同じように繰り返したように見える」と述べた。

さらに「まだベスト32に進出する可能性はあるが、3試合を通じて何の変化もなかった。あの舞台で良いパフォーマンスを見せられるかどうか確信が持てない」と痛烈な批判した。