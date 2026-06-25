机上を広く使える！高さや位置を自由に調整できる、壁掛け式モニターアーム2種
サンワサプライ株式会社は、デスク上やモニター下の空間をすっきりさせてスペースを広く使える壁掛け式モニターアーム「CR-LAW118BK（2関節）」「CR-LAW119BK（3関節）」を発売した。本製品を使用することで、モニターを壁面へ設置でき、デスクスペースを広く有効活用できる。メカニカルスプリングを内蔵し、軽い力でスムーズな高さ調整が行えるほか、配線をすっきりまとめるケーブルホルダーも装備。オフィスや店舗、家庭など幅広い空間の省スペース化をスマートに実現する。
■モニターを浮かせて、机上スッキリ
モニターを壁面に設置することで、デスク上を広く使える。使用しない時は壁際へ寄せられ、必要な時だけ見やすい位置へ調整可能だ。
■モニター下を有効活用
モニターを壁面に直接取り付けることで、デスクスペースや足元を有効に使える。
■メカニカルスプリング内蔵で、スムーズな高さ調整が可能
メカニカルスプリング内蔵で、モニターを軽い力でスムーズに上下調整できる。使用環境に合わせて、見やすい位置へ調整可能だ。
■2関節アームの「CR-LAW118BK」
2つの関節で、モニターを見やすい位置・角度へ自在に調整できます。作業内容や使用環境に合わせて快適に使用可能だ。モニターをアームに引っ掛けるだけで、簡単に取り付けできます。ひとりでもスムーズに設置できる。
■3関節アームの「CR-LAW119BK」
3つの関節を調整して、モニターを見やすい位置・角度へ自在に調整できる。上下左右の位置調節も簡単に行えます。VESAブラケットをモニターに取り付け、アームに差し込むことで設置できる。
■目線が上がり、姿勢が整う
モニターを目線の高さに調整できるので、自然な姿勢で快適に作業できる。
■デスクを壁にぴったり置ける
クランプ固定が不要な壁掛け式なので、デスクを壁際ぴったりに設置できる。
■メンテナンスや配線がしやすい
モニター背面へアクセスしやすく、配線やケーブルの抜き差しをスムーズに行える。
■ケーブルをまとめてスッキリ
ケーブルホルダー付きなので、ケーブルが操作の邪魔にならず、見た目もスッキリする。
■モニターの重さに合わせてアームの保持力の調節が可能
設置するモニターの重さに応じて、アームの保持力を調整できる。
■壁掛け式モニターアーム「CR-LAW118BK（2関節）」
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3つの関節を調整して、モニターを見やすい位置・角度へ自在に調整できる。上下左右の位置調節も簡単に行えます。VESAブラケットをモニターに取り付け、アームに差し込むことで設置できる。
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