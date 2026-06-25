日本がセルビアを破り開幕5連勝！ ブラジル初黒星で日本が唯一の全勝に【VNL男子2026】

24日（水）、ネーションズリーグ（VNL）2026男子の予選ラウンド第2週の試合が各地で行われた。

フランス、ポーランド、スロベニアの3カ国に分かれて行われているVNL2026男子の予選ラウンド第2週。24日に第2週の初戦を迎えた。

中国で行われた第1週を4連勝で終えた日本代表は、FIVBランキング9位のセルビア代表と対戦。現地の気温が38度に達し、選手のコンディションも心配される過酷な環境だったが、日本はセットカウント3-1（25-17、25-15、22-25、25-16）で勝利。開幕からの連勝記録を「5」に伸ばした。

また、スロベニアラウンドではここまで日本と同様に無敗だったブラジル代表が、2勝2敗のウクライナ代表と対戦。2週目から今大会で代表復帰を果たした大黒柱のオレフ・プロトニツキーが合流し、戦力が大幅にアップしたウクライナに苦戦を強いられ、第1セットからデュースにもつれ込む激戦となったが、セットカウント3-1（29-27、22-25、25-22、25-21）で敗れ、今大会初黒星を喫した。

この結果、開幕5連勝を飾ったのは日本のみとなり、首位に浮上。セット率の関係で5勝1敗のアメリカ代表が2位、ブラジルがそれに続く形となった。

次戦、日本は26日（金）24:00よりイラン代表と対戦する。

■VNL男子2026 6月24日開催分結果

中国 0-3 トルコ

（16-25、19-25、21-25）

ブルガリア 3-2 イタリア

（18-25、25-20、25-23、19-25、15-9）

日本 3-1 セルビア

（25-17、25-15、22-25、25-16）

アルゼンチン 3-2 ドイツ

（25-21、15-25、25-15、18-25、15-13）

ウクライナ 3-1 ブラジル

（29-27、22-25、25-22、25-21）

キューバ 0-3 アメリカ

（21-25、21-25、19-25）

ポーランド 3-2 ベルギー

（21-25、23-25、25-19、28-26、15-13）

フランス 3-2 イラン

（25-21、23-25、25-21、24-26、17-15）

スロベニア 3-1 カナダ

（25-23、23-25、25-20、25-23）