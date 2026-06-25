25日（木）、SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のVC長野トライデンツは8月1日（土）に開催する「第52回夏まつり松本ぼんぼん」への踊り連としての参加と、当日一緒に踊る参加者の募集を行うことを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。

VC長野は7月以降のクラブ名を「信州松本トライデンツ」に変更することを発表したばかり。今回のイベントでは新たなクラブ名にちなみ、日頃からチームを支えるファンや地域住民と共に「信州松本トライデンツ連」を結成して、松本の夏の街を熱く盛り上げる。

8月1日（土）17:30～19:30（予定）に松本市中心市街地で開催。当日は選手たちも参加予定で、登場メンバーは開催日の1週間前頃にアナウンスされる。

これに伴い、チームは当日一緒に踊る参加者を小学生以上の先着30名限定で募集する。参加費は1人3000円で、参加特典として限定のオリジナルベースボールシャツとうちわが用意されている。申し込みは専用の応募フォームから可能で、申込期間は6月30日（火）15:00まで。定員に達し次第、受付終了となる。

コートを飛び出し、地元の伝統的な夏祭りでファンとの絆を深めるVC長野。記念すべき初の舞台を共に創り上げる特別な機会に、多くの注目が集まりそうだ。