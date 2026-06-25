「解禁早かった？」人気芸人、企業案件をフライング発表？「打ち合わせ済みな気がしてなんか冷めてる」
雪印メグミルクの公式X（旧Twitter）アカウントは6月24日、投稿を更新。イメージキャラクターを務めるお笑いタレント・ムーディ勝山さんの投稿に「情報解禁担当者がざわついております」と反応し、話題となっています。
【投稿】ムーディ勝山が企業案件をフライング発表？
X上では「何にざわついてるんだ？」「ムーディさんなにか悪いことしたの？」「アレ、解禁早かった？」「情報解禁日を左に受け流したのでしょう…」などの声が。また「そういうプロモーションなのかな？」「これが仕込みなら脱帽」「打ち合わせ済みな気がしてなんか冷めてる」といった声も寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【投稿】ムーディ勝山が企業案件をフライング発表？
「ムーディさんなにか悪いことしたの？」ムーディ勝山さんは同日、自身のXを更新。「昨年から『コーヒィ勝山』として雪印コーヒーのイメージキャラクターを務めさせてもらってます！昨年はCM、そして今年はなんとパッケージになります！！もう既に店頭で購入している方もいるようです！！」と宣伝し、自身がプリントされた商品の写真を公開しました。この投稿に、雪印メグミルクの公式Xアカウントは「情報解禁担当者がざわついております」と反応。ムーディ勝山さんは「ヤバいフライングしたかも」とさらに返信しています。
「フライングではないかという受け止めも見受けられましたが」25日、雪印メグミルクの公式Xアカウントは投稿を更新。「『情報解禁』という表現により、フライングではないかという受け止めも見受けられましたが、商品はすでに発売済みで、オープンな情報のもとでのやり取りとなります」「『ざわついていた』という表現は、今後X投稿でご紹介予定の内容に、勝山さんをはじめ多くの方にいち早く気づいていただいたことを受けたものでした」と釈明しました。ムーディ勝山さんが、フライングで発表してしまったわけではなかったようです。
(文:堀井 ユウ)