ドイツバレーボール連盟（DVV）が、ネーションズリーグ（VNL）2026の予選ラウンド第2週に臨む男子ドイツ代表メンバーを発表した。

予選ラウンド第1週を2勝2敗で終え、第2週のポーランドラウンドに挑むドイツ。第1週からははミドルブロッカーのフロリアン・クラーゲが追加された以外に変更はなく、キャプテンでセッターのヤン・ツィンマーマンやアウトサイドヒッターのトビアス・ブラント、そして来季VC長野トライデンツでのプレーが決まっているオポジットのフィリップ・ジョンが第1週から活躍している。

そのドイツは、24日（水）にアルゼンチン代表と、27日（土）3:00よりベルギー代表、28日（日）0:00よりポーランド代表と、同日20:00より中国代表と対戦する。なお、今回のVNL予選ラウンドでは日本代表とは対戦しない。

■男子ドイツ代表 ネーションズリーグ2026 予選ラウンド第2週メンバー



▼アウトサイドヒッター

トビアス・ブラント

エリック・レールス

ティム・ペーター

テオ・モーヴィンケル

モーリッツ・ライヒャート



▼ミドルブロッカー

サイモン・トーヴィー

トビアス・クリック

フロリアン・クラーゲ



▼セッター

ヤン・ツィンマーマン

エリック・ブルグレフ



▼オポジット

フィリップ・ジョン

ヤン・ベーメ



▼リベロ

レオナルド・グラーヴェン

ルーベン・ショット

