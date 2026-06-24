男子ドイツ代表のVNL第2週メンバー！ 来季VC長野でプレーするフィリップ・ジョンが得点源
ドイツバレーボール連盟（DVV）が、ネーションズリーグ（VNL）2026の予選ラウンド第2週に臨む男子ドイツ代表メンバーを発表した。
予選ラウンド第1週を2勝2敗で終え、第2週のポーランドラウンドに挑むドイツ。第1週からははミドルブロッカーのフロリアン・クラーゲが追加された以外に変更はなく、キャプテンでセッターのヤン・ツィンマーマンやアウトサイドヒッターのトビアス・ブラント、そして来季VC長野トライデンツでのプレーが決まっているオポジットのフィリップ・ジョンが第1週から活躍している。
そのドイツは、24日（水）にアルゼンチン代表と、27日（土）3:00よりベルギー代表、28日（日）0:00よりポーランド代表と、同日20:00より中国代表と対戦する。なお、今回のVNL予選ラウンドでは日本代表とは対戦しない。
■男子ドイツ代表 ネーションズリーグ2026 予選ラウンド第2週メンバー
▼アウトサイドヒッター
トビアス・ブラント
エリック・レールス
ティム・ペーター
テオ・モーヴィンケル
モーリッツ・ライヒャート
▼ミドルブロッカー
サイモン・トーヴィー
トビアス・クリック
フロリアン・クラーゲ
▼セッター
ヤン・ツィンマーマン
エリック・ブルグレフ
▼オポジット
フィリップ・ジョン
ヤン・ベーメ
▼リベロ
レオナルド・グラーヴェン
ルーベン・ショット