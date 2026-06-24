マーカー製品を手がけるトゥーマーカープロダクツ（東京都目黒区）は、画材ブランド「コピック」から、アニメ「エヴァンゲリオン」シリーズとコラボレーションした限定デザインの画材セットを、2026年7月1日に「エヴァンゲリオンストア」および文具・画材店などで発売する。

5人のキャラやエヴァの機体を塗って楽しめる

同ブランドのアルコールマーカー「コピックスケッチ」の、キャップのカラーマーク「色番号」「色名」を、同作に由来する名前で特別に制作。本体に特別な色名とコラボレーションロゴをプリントする。

本コラボレーションのために構成されたカラーラインアップで、エヴァンゲリオンの機体やパイロットを自分で塗って楽しめるセットとなっている。

プレミアムセット「EVANGELION × COPIC EVA Color Set Premium Edition」、パイロットごとに選べる全5種の「EVANGELION×COPIC コピックスケッチ6本セット」を用意する。

「EVANGELION × COPIC EVA Color Set Premium Edition」は、コラボレーションデザインのコピックスケッチ5色全種と、20色のコピックスケッチを同梱。5人のパイロットと各機体を着色できるカラーラインアップを収録する。

ハニカム型のぬり絵シート6種とイラストカード6種が付属し、塗って楽しめるほか、飾っても楽しめる。

価格は1万6500円（税込）。

「EVANGELION×COPIC コピックスケッチ6本セット」は、5人の各パイロットが塗れるカラーをラインアップしたお手軽セット。

各パイロットに紐づくオリジナルの色名・色番号をプリントした特別仕様のコピックスケッチ各1本と通常仕様のコピックスケッチ各5本、ぬり絵とポストカードを同梱する。クリアカード仕様のパッケージに封入される。

「Shinji Color Set」「Rei Color Set」「Asuka Color Set」「Kaworu Color Set」「Mari Color Set」全5種を用意する。

価格は各3630円（同）。