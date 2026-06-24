YouTubeチャンネル「高須幹弥（高須クリニック）」が「高須クリニック名古屋院新人歓迎会をマリオットアソシアホテルで行いました！【2026】」と題した動画を公開した。動画では、名古屋マリオットアソシアホテルで開催された豪華な新人歓迎会や、医師たちへのインタビューの様子が収められている。



幹弥先生は、お酒を飲まないためウーロン茶で乾杯し、会場で提供されるステーキなどの高級フレンチ料理を堪能した。宴会の中盤では「TAKASUNAIRE（タカスネア）」と題されたクイズ大会が開催された。幹弥先生の動画に関連する問題が出題され、自身が直接会いたいインフルエンサーを問う問題では、自ら「ステハゲさん」を正解として選んだ。幹弥先生は「あいたくても会えない」と語っている。



歓談中には、名古屋院で活躍する医師たちへのインタビューも実施された。青山先生は「目と鼻周りが多いですね」と語り、竹内先生も最近多い手術としてフェイスリフトなどを挙げている。また、水野先生は、女性ならではの悩みである婦人科形成や、「エイジングケア全体をやっています」と、アンチエイジング治療の需要が高まっていることを明かした。



終盤では、17年間にわたり尽力した鈴木事務長の送別セレモニーも行われ、これまでの軌跡を振り返るムービー上映と花束贈呈が執り行われた。幹弥先生は「ガンジス川でバタフライしてください」と独自のジョークを交えつつ、長年の功労に感謝の意を伝えた。高須クリニックの和やかな社風や、現場で活躍する医師たちの生の声が垣間見える動画となっている。



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