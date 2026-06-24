警察官などを名乗る海外からの電話で詐欺被害に遭うケースが増えている。

ベトナムを拠点にした特殊詐欺グループの「かけ子」役で、詐欺罪などで実刑判決を受けた元ホストの男（３１）が、大阪拘置所で読売新聞記者の面会取材に応じ、犯行の詳しい状況を語った。「被害者と直接対面するわけではないので、（罪悪感を抱くことなく）何も考えずに電話をした」と打ち明けた。犯行に加わったきっかけは、「軽いノリだった」という。（上田裕子）

今月２日付の判決によると、男は２０２４年１月、氏名不詳者らと共謀。警察官などになりすまして被害者の口座情報を聞き出し、約２８００万円を他の口座に送金して、だまし取るなどした。地裁は懲役４年６月（求刑・懲役８年）の実刑判決を言い渡し、確定した。

記者は４月以降、３回にわたり大阪拘置所で面会。男は現地での犯行の状況を淡々とした様子で語った。

きっかけは軽い気持ちだった。友人の先輩から「海外で稼げる仕事がある」と誘われ、２２年１２月、ベトナム・ハノイに渡航。指定されたマンションの部屋に入ると、そこは特殊詐欺の拠点で、すでに知らない日本人男性１人がいた。

詳しい全体像は不明だが、他の拠点も含めたこのグループの人数は１０人程度で、「かけ子」の中でも役割によって呼び名や報酬割合が異なっていた。「１線」と呼ばれるＮＴＴ職員役は詐取金額の４％を得られ、「２線」の警察官役は９％、「３線」の検察官役は５％だった。男は主に「１線」を担当した。

部屋で待機していると被害者との電話がスマホに転送されてきた。渡されたマニュアル通りに「あなたのカードが不正に使われています」「後は警察官に聞いて」と伝え、警察官役の２線に転送をかける。「体感として５割の人は話を信じた。こんな簡単な説明でだまされるのかと感じた」と振り返る。

男は公判で「（起訴事実については）被害者をだます実行行為をしておらず、共謀は成立しない」と無罪を主張したが、地裁は「被告らかけ子は犯行手口の全貌（ぜんぼう）を把握し、中心的役割を担っている」とし、共謀を認めた。

犯罪白書（２０２１年）によると、特殊詐欺の役割別にみた量刑は、被害者から現金などを受け取る「受け子・出し子」の約５５％が実刑判決であるのに対し、「かけ子」は約８４％と重い傾向にある。組織で中心的な役割を果たしていることが、その理由とみられる。

報酬は高額だと聞かされていたが、実際は違った。男は約１年７か月間、詐欺拠点で活動。受け取ったのは年額３００万円ほどだった。「逮捕されて離れていった友達もいるし、安易にすべきではなかった」と口にした。しかし、被害者に対する気持ちを記者が尋ねると、「申し訳ないという気持ちはあっても、相手が誰か知らないし……」と反省の言葉はなかった。