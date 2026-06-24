【W杯2026】本田圭佑の“お願い”が会社動かす 柔軟すぎる対応に反響相次ぐ「すばらしい！」「みんな真似して」
CAGUUUの公式Xが、24日に更新。前日に本田圭佑が「日本中の経営者の皆さん」への“お願い”と題した投稿を行っていたことを受け、早速反応した。
【画像】本田圭佑の呼びかけが形に！代表から社員に送られたメール
NHKサッカーが「サッカー FIFAワールドカップ2026＼ケイスケホンダ カムバック／次の日本戦は【NHK総合】で放送!!本田圭佑さん・柿谷曜一朗さん・林陵平さん 第1戦と同じ現地解説陣でお届け 26(金) [総合] 午前7:30〜 あさ8時キックオフ！」と投稿。
本田は、これを引用する形で「日本中の経営者の皆さん、すみません。出勤時間の調整を宜しくお願い致します」と呼びかけていた。
CAGUUUは、これに呼応する形で「本田さん、CAGUUUは本当に動きました！！代表判断で、6/26(金)は午前在宅・午後出勤に緊急決定しました。社員一同日本代表戦応援します」と実際のメールも添えて報告。SNS上では「すばらしい会社！」「これはいいね」「みんな真似してください」などといった感想が相次いで寄せられている。
【画像】本田圭佑の呼びかけが形に！代表から社員に送られたメール
NHKサッカーが「サッカー FIFAワールドカップ2026＼ケイスケホンダ カムバック／次の日本戦は【NHK総合】で放送!!本田圭佑さん・柿谷曜一朗さん・林陵平さん 第1戦と同じ現地解説陣でお届け 26(金) [総合] 午前7:30〜 あさ8時キックオフ！」と投稿。
CAGUUUは、これに呼応する形で「本田さん、CAGUUUは本当に動きました！！代表判断で、6/26(金)は午前在宅・午後出勤に緊急決定しました。社員一同日本代表戦応援します」と実際のメールも添えて報告。SNS上では「すばらしい会社！」「これはいいね」「みんな真似してください」などといった感想が相次いで寄せられている。