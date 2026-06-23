6月20日、ドジャース大谷翔平（31）がInstagramを更新。妻の真美子さん（29）と連名で、〈私たちは人生におけるこの素晴らしい日を再び一緒に迎えられたことに大きな喜びを感じています。無事に生まれてきてくれてありがとう〉と第2子誕生を発表した。

【写真を見る】真美子さんの手を優しく取り… 少女漫画さながらのエスコートをする大谷。真美子さんが妊娠中に着ていた「ウエストゆったりドレス」も

ドジャースには最長3日間のチーム離脱が許可される"父親休暇"制度が存在するというが、大谷は日本時間6月20日の試合を欠席したのみで、翌21日のオリオールズ戦から復帰。記念すべき16号ホームランをさく裂させると、23日のツインズ戦では早くも先頭打者ホームランを放った。

大谷は昨年4月に第1子誕生を報告したが、第1子のときとは違い、真美子さんが妊娠中であることは世間に公表されなかった。周囲の関係者に対しても慎重に伝えていたようで、ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（54）が「（妊娠は）ごく最近知った」とコメントしたことが報じられている。

とはいえ、熱心なファンは"異変"を察知していたようだ。現地の野球ファンが語る。

「大谷選手は球場入りする時間がわりと遅いのですが、最近は特にギリギリになっていたと聞きます。試合後に即帰宅するなど、もともと"お家好き"で有名なため、家族との時間を大切にしたいのだろうと思っていましたが……。

また、家族が観戦する部屋へとつながる通路はファンも通る場所にあるため、真美子さんが球場に来ればSNSなどで話題になるはずなのですが、最近は目撃情報がいっさいなく、気にかかっていました。第2子の誕生を控えた大事な時期だったとわかり、どれも納得がいきました」

夫婦は今年1月、全米野球記者協会（BBWAA）ニューヨーク支部主催のアワードディナーに2年ぶりに出席した。大谷はネイビーのスーツ、真美子さんはデコルテを際立たせるようなワンショルダーのドレスと、華やかにドレスアップした姿が注目を集めたが、前出のファンは、「そういえば……」と膝を打つ。

エスコートの理由は…？

「晩餐会の会場に到着した際、大谷選手が真美子さんの手を優しく取って、車を降りるのをサポートしたことが話題になりました。

大谷選手はあまり公の場でスキンシップを取らず、ナ・リーグ最優秀選手（MVP）に選出されたときの真美子さんへの態度に、SNS上で、〈犬にキスするけど妻にはしない〉〈なんで真美子さんではなくデコピンにキスしたんだろう〉と不思議がる声が寄せられたこともありました。

だからこそ晩餐会でのエスコートを新鮮に感じましたが、"身重の妻を絶対に転ばせてはならない"という一心からの行動だったのかもしれません」

妊娠自体はトップシークレットでも、大谷が妻を思う気持ちはファンにもしっかり伝わっていたようだ。