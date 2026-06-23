【W杯2026】マツコ・デラックス、今一番“推し”の代表選手を告白 現地観戦の予定も「そんな甘くないから諦めたのよ」
タレントのマツコ・デラックスが、22日放送の日本テレビ系バラエティー『月曜から夜ふかし』（後10：00）に出演。「サッカー FIFAワールドカップ2026」に出場する“推し選手”を明かした。
【写真】マツコもぞっこん！スタイリッシュな着こなしを披露した谷口彰悟
番組冒頭、マツコは「ワールドカップ」に夢中になっていると切り出すと、「今回は（現地に）行こうと思ってたのよ。マジで。だけど入院したじゃん。2ヶ月も穴開けて戻ってきて、2ヶ月休みますって。そんな甘くないから諦めたのよ、行くの」と明かした。
続けて「本当にすごいのよ今の日本代表って」と興奮するも、客席の反応はイマイチ。そこでマツコは「ちょっと中村敬斗がイケメンくらいしか知らないんだろ！」と厳しく問いかけた。
ただマツコの現在の推しは中村ではないそうで、「最近復帰しました。ディフェンダーです」とヒントを挙げると、客席から「谷口彰悟」との声が。これにマツコは「谷口かっこいいよな」と激しく共感。「めっちゃイケメンよ。今イケメン率すごいのよ。サッカーね」と続け、イケメン選手が海外に出ていく現状を憂いながら「イケメンだけは残すか？Jリーグに」と提案し、笑いを誘った。
【写真】マツコもぞっこん！スタイリッシュな着こなしを披露した谷口彰悟
番組冒頭、マツコは「ワールドカップ」に夢中になっていると切り出すと、「今回は（現地に）行こうと思ってたのよ。マジで。だけど入院したじゃん。2ヶ月も穴開けて戻ってきて、2ヶ月休みますって。そんな甘くないから諦めたのよ、行くの」と明かした。
ただマツコの現在の推しは中村ではないそうで、「最近復帰しました。ディフェンダーです」とヒントを挙げると、客席から「谷口彰悟」との声が。これにマツコは「谷口かっこいいよな」と激しく共感。「めっちゃイケメンよ。今イケメン率すごいのよ。サッカーね」と続け、イケメン選手が海外に出ていく現状を憂いながら「イケメンだけは残すか？Jリーグに」と提案し、笑いを誘った。