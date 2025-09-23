女優の鈴木保奈美（59）が22日に放送された日本テレビ系「世界まる見え!テレビ特捜部」（後8・00）に出演。空港で職員に呼び止められた理由を明かした。

今回は「おっちょこちょいSP」と題して放送され、世界各国の空港で怪しい荷物を持ち込もうとする旅行者と、それを阻止する国境警備隊の攻防を捉えたVTRを紹介。スタジオトークで司会の岩田絵里奈アナウンサーが「皆さんは税関で呼び止められたことはありますか?」と質問が飛んだ。

これに対し、鈴木は「私は税関を出たところだったんですけど」と、イタリア・ミラノを友人と訪れた際の出来事を語り始めた。

空港の出口付近で「暇そうに立っているお兄さんの職員がいて」と呼び止められた。突然のことに「え?何かあったかな?」と不安に駆られつつ「何ですか?」と返すと、職員からは「今日はどこに泊まるの?」と聞かれたことを振り返った。

これに司会の所ジョージは「ナンパされたの?」とびっくり。鈴木が「そう」とうなずくと、所は「どういうことだよ!」とツッコミ。出演者たちも「えぇー!?」「けしからんやつだね」と驚きと笑いの声が上がり、スタジオは大いに盛り上がった。