周辺機器をすっきり隠せる！VESA取り付け式のモニター裏収納トレイ
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、VESAネジ穴に固定してモニター裏へ棚を増設でき、3kgまでの周辺機器をすっきり隠せる収納トレイ「100-VESA010」を発売した。
■モニター裏が、収納スペースに変わる
デスク上で場所を取りがちな外付けHDD、電源タップ、ドッキングステーションなどを、モニター裏にまとめて収納できる。普段は目に入りにくい背面スペースを有効活用できるため、作業スペースを広く保ちたい方に最適だ。散らかりがちな周辺機器を“見せない収納”に変えることで、デスク全体の印象もすっきり整う。
※本製品はモニター上のディスプレイとして使用するには高さが足りない場合がある。あくまで、モニター裏収納として利用すること。
■VESAネジ穴に固定するだけの簡単設置
本製品は、モニター背面のVESA取り付け用ネジ穴に固定する収納ラック。対応VESAは75×75mm、100×100mmで、M4ネジ穴を持つモニターやテレビに取り付けできる。モニターアームとの併用にも対応しており、アーム環境でも収納を増やせるのが特長だ。付属のスペーサーにより、ネジ長の調整にも配慮している。
■上にも下にも、使いやすい高さに調整
トレイはVESAネジ穴の上側・下側どちらにも取り付け可能だ。さらに、それぞれ約5.5cmの範囲で高さを調整できるため、モニター背面の端子位置やケーブルの取り回し、設置したい機器のサイズに合わせて柔軟にレイアウトできる。限られたスペースでも、使いやすさと見た目のすっきり感を両立できる。
■様々な機器の置き場所に
トレイの有効内寸は約W39.5×D9.5cm、耐荷重は約3kg。外付けHDDや小型ドッキングステーション、マグネット付き電源タップなど、デスク周りの機器をまとめて設置できる。
■ケーブルまで美しく整う、細やかな設計
フチ付き構造で小物の落下を防ぎやすく、トレイ面には保護シートを貼り付けできるため、置いた機器へのキズも防げる。トレイにはスリットがあり、ケーブルを逃がしやすく配線をすっきりまとめられる。
また、本体はスチール製のため、マグネット付きの電源タップやケーブルホルダーとの相性も良好だ。モニターアームやケーブル類を目立ちにくくできるので、在宅ワークやオフィスのデスク環境をより快適で見栄えのよい空間に整えられる。
■3kgまでの周辺機器をすっきり隠せる収納トレイ「100-VESA010」
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■上にも下にも、使いやすい高さに調整
トレイはVESAネジ穴の上側・下側どちらにも取り付け可能だ。さらに、それぞれ約5.5cmの範囲で高さを調整できるため、モニター背面の端子位置やケーブルの取り回し、設置したい機器のサイズに合わせて柔軟にレイアウトできる。限られたスペースでも、使いやすさと見た目のすっきり感を両立できる。
■様々な機器の置き場所に
トレイの有効内寸は約W39.5×D9.5cm、耐荷重は約3kg。外付けHDDや小型ドッキングステーション、マグネット付き電源タップなど、デスク周りの機器をまとめて設置できる。
■ケーブルまで美しく整う、細やかな設計
フチ付き構造で小物の落下を防ぎやすく、トレイ面には保護シートを貼り付けできるため、置いた機器へのキズも防げる。トレイにはスリットがあり、ケーブルを逃がしやすく配線をすっきりまとめられる。
また、本体はスチール製のため、マグネット付きの電源タップやケーブルホルダーとの相性も良好だ。モニターアームやケーブル類を目立ちにくくできるので、在宅ワークやオフィスのデスク環境をより快適で見栄えのよい空間に整えられる。
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