健康器具などを手がけるアテックス（大阪市）は、「アテックスルルド」シリーズから、フットマッサージャー「ふとももぎゅ AX-HJ363」を2026年6月25日に発売する。

新開発の指圧パーツ2個付属、より深く力強い刺激

ふくらはぎ用モデルと比べ横幅を約14センチ拡張し、太ももまでマッサージできるよう進化した。人の手で揉まれるような、独自の"手もみ感覚"を、ふくらはぎや足裏に加え、太ももでも体感できる。

新開発した指のようなやわらかさの指圧パーツ「ぐい玉」が2個付属し、内カバーのポケットにセットすれば、より深く力強い刺激を感じられるという。

脚の気になる部位を、その日の状態に合わせて心地よくケアする。上下2層のエアバッグによる"手もみ感覚"に加え、グラフェン素材の温熱ヒーターにより、手のあたたかさを感じられる。

なお、本器は管理医療機器（家庭用エアマッサージ器）となっており、疲労回復や血行促進などの効果をうたっている。

持ち運びしやすいサイズ感で、旅行先などでも使える。コードレス仕様のため使う場所を選ばない。電源はリチウムイオン充電池を内蔵し、約3.5時間の充電で約1時間の連続使用が可能だ。10分の自動オフタイマーを備える。

カラーはピンク、グレーの2色。

価格は8800円（税込）。